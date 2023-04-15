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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Trabzonspor'u ziyaret etti

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Trabzonspor'u ziyaret etti

TRABZON (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzonspor Kulübünü ziyaret etti.

Trabzon'dan AK Parti milletvekili adayı olarak gösterilen Karaismailoğlu, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Doğan'a yeni görevinde başarılar dileyen Karaismailoğlu, Trabzonspor'a yarın konuk edeceği Beşiktaş karşısında başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Doğan ise Karaismailoğlu'na ziyaret anısına adına özel hazırlanan Trabzonspor forması hediye etti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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