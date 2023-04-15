Beşiktaş kafilesi Trabzon'a geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Trabzon'a geldi.

İstanbul'dan özel uçakla gelen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ile yardımcıları, yöneticiler ve kafilede yer alan futbolcular, Trabzon Havalimanı'nda otobüse bindi.

Siyah-beyazlılar, güvenlik önlemlerinin alındığı havalimanından takım otobüsüyle kamp yapacakları otele geçti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.