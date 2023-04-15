Bakan Karaismailoğlu, “Akçaabat Gençlik Buluşması-Gençlik İftarı” programında konuştu:

TRABZON (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TOGG'a işaret edip Türkiye'nin akıllı cihazının, Türkiye'nin akıllı yollarında seyahat etmeye başladığını belirterek, "Önümüzdeki yıllarda bu azmimiz, çalışmamız, bu vatan, millet sevdamız nedeniyle daha güzel günler bizi bekliyor." dedi.

Trabzon'dan AK Parti milletvekili adayı olarak gösterilen Karaismailoğlu, Akçaabat İlçe Gençlik Kolları tarafından düzenlenen “Akçaabat Gençlik Buluşması-Gençlik İftarı” programına katıldı.

Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, milletten aldıkları güçle çalışmaya devam edeceklerini aktararak, "Çok işler yaptık, vatanımız milletimiz için yaptık. Kazanan milletimiz oldu, ülke oldu. Kazanmaya da devam edeceğiz. Çünkü çok çalışmamız gerekiyor." diye konuştu.

Yapılan yatırımlara değinen Karaismailoğlu, "Türksat 5A uydusundan, Türksat 5B uydularından bahsediyoruz. Önümüzdeki günler 5G'li, 6G'li yıllar olacak. Türkiye alt yapısını tamamladı. Artık gençlerimiz bundan sonra teknoloji, inovasyon düşünecek." dedi.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin otomobili TOGG'a değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin akıllı cihazı Türkiye'nin akıllı yollarında seyahat etmeye başladı. Önümüzdeki yıllarda bu azmimiz, çalışmamız, bu vatan, millet sevdamız nedeniyle daha güzel günler bizi bekliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nda doğru zamanda, doğru adamla, doğru adımlarla koşarak devam edeceğiz. Sonunda 2053'ün, 2071'in Türkiye'sine ulaşmak için 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmamız gerekiyor. Bunu da çok iyi bir oyla kazanmamız gerekiyor. O yüzden bütün vatandaşlarımızı kucaklayarak birlikte, el ele büyük güçlü Türkiye'nin adımlarını hızlı şekilde atmamız gerekiyor."

Muhalefeti eleştiren Karaismailoğlu, "Karşımızdaki zillet ittifaklarını görüyorsunuz. Maalesef o kadar üzücü bir durum var ki terör iltisaklı insanların bu ülkede bakan olabileceğini konuşabildiğimiz günlere geldik. O yüzden işi sımsıkı, ciddi şekilde almamız lazım ve onlara 14 Mayıs'ta Akçaabat'tan sandıkları patlatarak en büyük sesi bizim vermemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

- "Bu memleket büyük bir memleket, bunları beraber başaracağız"

Trabzon'dan AK Parti milletvekili adayı olarak açıklanan Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen de seçimi almak zorunda olduklarına işaret etti.

"Tam bağımsız güçlü Türkiye için bunu yapmak zorundayız." diyen Şen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz TOGG'u yapıyoruz, onlar diyorlar ki 'PKK'. Biz diyoruz 'Kızılelma', onlar diyor 'PKK'. Biz 'TCG Anadolu' diyoruz, onlar diyor 'PKK'. Bunlara memleket emanet edilebilir mi Allah aşkına? Gençler siz söyleyin emanet edilebilir mi? Öyle bir söyleyin ki Kandil'dekiler de duysunlar. Biz uzay çalışmalarından bahsediyoruz, onlar bize soğandan bahsediyor. Bu hazreti soğan neleri oluyorsa artık, akrabaları mıdır nedir bilmiyorum. Bir zamanlar da 'saman' diyorlardı. Biz diyoruz ki 'geçti zaman bir şeyler yapalım', onlar diyor 'saman da saman'. Şimdi biz diyoruz 'TOGG, TCG Anadolu, uzay, Mars', onlar diyor 'soğan'. Soğanla baş başa kalsınlar ne diyeyim. Biz de istiyoruz soğan ucuzlasın, ucuzlatmaya da çalışıyoruz. Enflasyonu düşürüyoruz, 50'nin altına düştü, daha da düşecek. Bu memleket büyük bir memleket, bunları beraber başaracağız."

Şen, bu seçimin sadece siyasetçiler arasında geçen bir olay olmadığını anlatarak, "Türkiye'yi sevenlerle sevmeyenler arasında bir yarış bu. Dolayısıyla bırakamayız. Seçimden daha çok tam bağımsız Türkiye mi, yoksa bir yerlerden emir alan, uşaklık yapan bir Türkiye mi? Bütün mesele bu. Biz tam bağımsız Türkiye diyoruz ve bunun karşısında olan hiç kimseye de pes etmeye niyetimiz yok." şeklinde konuştu.

Programa, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, AK Parti Akçaabat İlçe Başkanı Ahmet Hüseyin Altıntepe, milletvekili adayları Meryem Sürmen ve Zafer Ofluoğlu da katıldı.

Akçaabat'taki programda vatandaşlar ile iftar yapan Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Çakıroğlu Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Yomra ilçesinde düzenlenen iftar programına geçti.



Burada konuşan Karaismailoğlu, sorumluluklarının bilincinde olduklarını belirterek, "Milletimizden aldığımız destekle milletimize hizmet ediyoruz. Son 20 yılda Türkiye'de önemli işler yapıldı. Bu önemli işler sayesinde ülkemiz gelişti, Türkiye büyüdü. Konforumuz arttı, vatandaşımızın yaşam kalitesi arttı. Bu hizmetler sayesinde ülkemizdeki istihdam artıyor, üretim artıyor ve Türkiye'nin dünya konjektöründeki yeri artıyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önemli işler yapmaya devam ediyoruz. Önümüzde önemli bir seçim var." değerlendirmesinde bulundu.

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