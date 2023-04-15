Bakan Karaismailoğlu, “Akçaabat Gençlik Buluşması-Gençlik İftarı” programında konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Karaismailoğlu, “Akçaabat Gençlik Buluşması-Gençlik İftarı” programında konuştu:

AA

Bakan Karaismailoğlu, “Akçaabat Gençlik Buluşması-Gençlik İftarı” programında konuştu:

TRABZON (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TOGG'a işaret edip Türkiye'nin akıllı cihazının, Türkiye'nin akıllı yollarında seyahat etmeye başladığını belirterek, "Önümüzdeki yıllarda bu azmimiz, çalışmamız, bu vatan, millet sevdamız nedeniyle daha güzel günler bizi bekliyor." dedi.

Trabzon'dan AK Parti milletvekili adayı olarak gösterilen Karaismailoğlu, Akçaabat İlçe Gençlik Kolları tarafından düzenlenen “Akçaabat Gençlik Buluşması-Gençlik İftarı” programına katıldı.

Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, milletten aldıkları güçle çalışmaya devam edeceklerini aktararak, "Çok işler yaptık, vatanımız milletimiz için yaptık. Kazanan milletimiz oldu, ülke oldu. Kazanmaya da devam edeceğiz. Çünkü çok çalışmamız gerekiyor." diye konuştu.

Yapılan yatırımlara değinen Karaismailoğlu, "Türksat 5A uydusundan, Türksat 5B uydularından bahsediyoruz. Önümüzdeki günler 5G'li, 6G'li yıllar olacak. Türkiye alt yapısını tamamladı. Artık gençlerimiz bundan sonra teknoloji, inovasyon düşünecek." dedi.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin otomobili TOGG'a değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin akıllı cihazı Türkiye'nin akıllı yollarında seyahat etmeye başladı. Önümüzdeki yıllarda bu azmimiz, çalışmamız, bu vatan, millet sevdamız nedeniyle daha güzel günler bizi bekliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nda doğru zamanda, doğru adamla, doğru adımlarla koşarak devam edeceğiz. Sonunda 2053'ün, 2071'in Türkiye'sine ulaşmak için 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmamız gerekiyor. Bunu da çok iyi bir oyla kazanmamız gerekiyor. O yüzden bütün vatandaşlarımızı kucaklayarak birlikte, el ele büyük güçlü Türkiye'nin adımlarını hızlı şekilde atmamız gerekiyor."

Muhalefeti eleştiren Karaismailoğlu, "Karşımızdaki zillet ittifaklarını görüyorsunuz. Maalesef o kadar üzücü bir durum var ki terör iltisaklı insanların bu ülkede bakan olabileceğini konuşabildiğimiz günlere geldik. O yüzden işi sımsıkı, ciddi şekilde almamız lazım ve onlara 14 Mayıs'ta Akçaabat'tan sandıkları patlatarak en büyük sesi bizim vermemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

- "Bu memleket büyük bir memleket, bunları beraber başaracağız"

Trabzon'dan AK Parti milletvekili adayı olarak açıklanan Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen de seçimi almak zorunda olduklarına işaret etti.

"Tam bağımsız güçlü Türkiye için bunu yapmak zorundayız." diyen Şen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz TOGG'u yapıyoruz, onlar diyorlar ki 'PKK'. Biz diyoruz 'Kızılelma', onlar diyor 'PKK'. Biz 'TCG Anadolu' diyoruz, onlar diyor 'PKK'. Bunlara memleket emanet edilebilir mi Allah aşkına? Gençler siz söyleyin emanet edilebilir mi? Öyle bir söyleyin ki Kandil'dekiler de duysunlar. Biz uzay çalışmalarından bahsediyoruz, onlar bize soğandan bahsediyor. Bu hazreti soğan neleri oluyorsa artık, akrabaları mıdır nedir bilmiyorum. Bir zamanlar da 'saman' diyorlardı. Biz diyoruz ki 'geçti zaman bir şeyler yapalım', onlar diyor 'saman da saman'. Şimdi biz diyoruz 'TOGG, TCG Anadolu, uzay, Mars', onlar diyor 'soğan'. Soğanla baş başa kalsınlar ne diyeyim. Biz de istiyoruz soğan ucuzlasın, ucuzlatmaya da çalışıyoruz. Enflasyonu düşürüyoruz, 50'nin altına düştü, daha da düşecek. Bu memleket büyük bir memleket, bunları beraber başaracağız."

Şen, bu seçimin sadece siyasetçiler arasında geçen bir olay olmadığını anlatarak, "Türkiye'yi sevenlerle sevmeyenler arasında bir yarış bu. Dolayısıyla bırakamayız. Seçimden daha çok tam bağımsız Türkiye mi, yoksa bir yerlerden emir alan, uşaklık yapan bir Türkiye mi? Bütün mesele bu. Biz tam bağımsız Türkiye diyoruz ve bunun karşısında olan hiç kimseye de pes etmeye niyetimiz yok." şeklinde konuştu.

Programa, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, AK Parti Akçaabat İlçe Başkanı Ahmet Hüseyin Altıntepe, milletvekili adayları Meryem Sürmen ve Zafer Ofluoğlu da katıldı.

Akçaabat'taki programda vatandaşlar ile iftar yapan Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Çakıroğlu Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Yomra ilçesinde düzenlenen iftar programına geçti.

Burada konuşan Karaismailoğlu, sorumluluklarının bilincinde olduklarını belirterek, "Milletimizden aldığımız destekle milletimize hizmet ediyoruz. Son 20 yılda Türkiye'de önemli işler yapıldı. Bu önemli işler sayesinde ülkemiz gelişti, Türkiye büyüdü. Konforumuz arttı, vatandaşımızın yaşam kalitesi arttı. Bu hizmetler sayesinde ülkemizdeki istihdam artıyor, üretim artıyor ve Türkiye'nin dünya konjektöründeki yeri artıyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önemli işler yapmaya devam ediyoruz. Önümüzde önemli bir seçim var." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Beşiktaş kafilesi Trabzon'a geldi
YEREL HABERLER Beşiktaş kafilesi Trabzon'a geldi
Beşiktaş kafilesi Trabzon´da
YEREL HABERLER Beşiktaş kafilesi Trabzon´da
Bakan Karaismailoğlu'ndan Trabzonspor'a Togg ile ziyaret
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu'ndan Trabzonspor'a Togg ile ...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Trabzonspor'u ziyaret etti
YEREL HABERLER Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, ...
Kaymakam depremzede öğrenciler için Haytalı dondurma yaptırdı
YEREL HABERLER Kaymakam depremzede öğrenciler için Haytalı dondurma ...
AK Parti Trabzon milletvekili adayı Şen Memur-Sen'i ziyaret etti
YEREL HABERLER AK Parti Trabzon milletvekili adayı Şen Memur-Sen'i ...
Trabzon Valisi Ustaoğlu, Turizm Haftası'nı kutladı
YEREL HABERLER Trabzon Valisi Ustaoğlu, Turizm Haftası'nı kutladı
Trabzonspor yarın Beşiktaş'ı konuk edecek
YEREL HABERLER Trabzonspor yarın Beşiktaş'ı konuk edecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ...
İnce: Tarımı yeniden ayağa kaldıracağız
YEREL HABERLER İnce: Tarımı yeniden ayağa kaldıracağız
Cumhurbaşkanı adayı İnce Trabzon'da partililere seslendi:
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı adayı İnce Trabzon'da partililere ...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Trabzon'da konuştu:
YEREL HABERLER Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, ...
Bakan Karaismailoğlu: 3 Mayıs'ta Zigana Tüneli'ni açacağız
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: 3 Mayıs'ta Zigana Tüneli'ni ...
Trabzon'da isale hattı patladı; ev su doldu, araçlar hasar gördü
YEREL HABERLER Trabzon'da isale hattı patladı; ev su doldu, araçlar ...
CHP'de Trabzon milletvekili adayları tanıtıldı
YEREL HABERLER CHP'de Trabzon milletvekili adayları tanıtıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, ...
ÜNİLİG Atıcılık Türkiye Şampiyonası, Trabzon'da gerçekleştirildi
YEREL HABERLER ÜNİLİG Atıcılık Türkiye Şampiyonası, Trabzon'da ...
Bakan Karaismailoğlu'ndan Trabzon´da esnaf ziyareti
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu'ndan Trabzon´da esnaf ziyareti
Trabzon'da ana su hattı patladı
YEREL HABERLER Trabzon'da ana su hattı patladı
Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı
Sümela Manastırı yeni sezonu ışıl ışıl geçirecek
YEREL HABERLER Sümela Manastırı yeni sezonu ışıl ışıl geçirecek
Rize'de trafik kazasında 3 asker yaralandı
YEREL HABERLER Rize'de trafik kazasında 3 asker yaralandı
Trabzon'da turizm için deprem hazırlığı
YEREL HABERLER Trabzon'da turizm için deprem hazırlığı
Bakan Karaismailoğlu, Trabzon Valiliğini ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, Trabzon Valiliğini ziyaret etti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.