Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu

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TRABZON (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhur ittifakı üyelerinden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Büyük Birlik Partisi (BBP) ve Yeniden Refah Partisi'ne ziyaretler gerçekleştirdi.

AK Parti Trabzon milletvekili adayı olan Karaismailoğlu, ilk olarak BBP İl Başkanlığını ziyaret etti.

İl Başkanı Mehmet Aydın ve partililerle bir araya gelen Karaismailoğlu, seçim sürecini değerlendirdi.

Seçim çalışmalarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunan Karaismailoğlu, daha sonra Yeniden Refah Partisini geçerek İl Başkanı Ali Osman Yılmaz ve partililerle görüştü.

Karaismailoğlu, son alarak MHP Trabzon Seçim Koordinasyon Merkezi ziyaretinde İl Başkanı Ömer Ayar ve il yönetimiyle bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmelerde, seçim süreciyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Karaismailoğlu'na ziyaretlerinde, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ve AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Selahattin Çebi de eşlik etti.

Kunduracılar Caddesi, Uzun Sokak ve Kent Meydanı'nda esnaf ve vatandaşlarla da sohbet eden Karaismailoğlu, Trabzonspor-Beşiktaş maçı öncesinde TS Club'tan Trabzonspor forması aldı.

Karaismailoğlu, Bölgesel Amatör Lig'de Sebat Gençlik Spor ile Bayburt Belediyespor arasında oynanan karşılaşmayı takip etti.

Karşılaşmayı, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon milletvekili adayı Mustafa Şen, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın da izledi.

Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Ayasofya Camisi'ni ziyaret etti ve vatandaşlarla sohbet etti.

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