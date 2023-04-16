Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Hüseyin Türkmen, Denswil, Eren Elmalı, Peres, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Markovic, Gomez

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Sais, Colley, Masuaku, Gedson, Salih Uçan, Ghezzal, Maxim, Redmond, Aboubakar

Sarı kartlar: Dk. 29 Larsen (Trabzonspor) Dk. 42 Sais (Beşiktaş)





TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasının ilk yarısı golsüz sona erdi.

16. dakikada Bakasetas'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Gomez'in kafa şutu sonrası top az farkla yandan auta çıktı.

Daha çok orta alan mücadelesi şeklinde geçen ilk yarıda her iki takımda etkili gol pozisyonu üretemedi.



Takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.





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