Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi
Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Olguncan, Erdem Bayık
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Hüseyin Türkmen, Denswil, Eren Elmalı, Peres, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Markovic, Gomez
Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Sais, Colley, Masuaku, Gedson, Salih Uçan, Ghezzal, Maxim, Redmond, Aboubakar
Sarı kartlar: Dk. 29 Larsen (Trabzonspor) Dk. 42 Sais (Beşiktaş)
TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasının ilk yarısı golsüz sona erdi.
16. dakikada Bakasetas'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Gomez'in kafa şutu sonrası top az farkla yandan auta çıktı.
Daha çok orta alan mücadelesi şeklinde geçen ilk yarıda her iki takımda etkili gol pozisyonu üretemedi.
Takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.