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Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Olguncan, Erdem Bayık

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Hüseyin Türkmen, Denswil, Eren Elmalı, Peres, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Markovic, Gomez

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Sais, Colley, Masuaku, Gedson, Salih Uçan, Ghezzal, Maxim, Redmond, Aboubakar

Sarı kartlar: Dk. 29 Larsen (Trabzonspor) Dk. 42 Sais (Beşiktaş)


TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasının ilk yarısı golsüz sona erdi.

16. dakikada Bakasetas'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Gomez'in kafa şutu sonrası top az farkla yandan auta çıktı.

Daha çok orta alan mücadelesi şeklinde geçen ilk yarıda her iki takımda etkili gol pozisyonu üretemedi.

Takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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