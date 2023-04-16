Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon'da konuştu:

TRABZON (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türkiye bundan 20 yıl önce yılda 25 milyar dolar ihracat yapıyordu. Şu anda biz 25 milyar dolar ihracatı geçen ay bir ayda yaptık. Cumhurbaşkanımız geçen hafta hedef koydu. 'Tam 1 trilyon dolar ihracat hedefine çıkacağız' dedi. Bu hedef doğrultusunda bütün altyapımızı geliştiriyoruz." dedi.

AK Parti Trabzon milletvekili adayı olan Bakan Karaismailoğlu, Trabzon Muhtarlar Federasyonunun kentteki bir restoranda düzenlenen iftar programına katıldı.

Burada konuşan Karaismailoğlu, Türkiye'nin önemli bir seçime gittiğini belirterek, "Biz Türkiye'nin hangi bölgesine gidersek gidelim ilk ulaşacağımız, vatandaşlarımızla irtibat kuracağımız muhtarlardır. Bundan hiçbir endişeniz olmasın." diye konuştu.

Yaklaşık 2 ayı aşkın bir zamandır depremin izlerini kaldırmak için yoğun bir mücadele verdiklerini ifade eden Karaismailoğlu, aynı şekilde deprem bölgesinde de muhtarların eliyle hanelere ulaşmaya, bütün yardımları muhtarların eliyle yapmaya çalıştıklarının altını çizdi.

Karaismailoğlu, Türkiye'de son 20 yılda tam 193 milyar dolarlık iş yapıldığını ve bunların hepsinin vatandaşların hizmeti için gerçekleştirildiğini kaydederek, muhtarların kendilerine ilettiği taleplerin de yerine getirileceğini vurguladı.

- "Türkiye'nin hedefleri büyük"

Bütün sorunları el birliğiyle çözeceklerini dile getiren Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan emin olun. İnşallah bundan sonra daha güzel, parlak bir sayfa açacağız. Bundan önce çok işler yapıldı. Yeter mi, yetmez. Bizim hedeflerimiz çok büyük. Artık alt sıralarda mücadele eden bir Türkiye yok. Mücadelenin en başında lider Türkiye hedefi var. Bu hedef nasıl oldu? Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde oldu. Artık önündeki 50 yılı planlayan bir Türkiye var. Türkiye'nin hedefleri büyük. Ama bu hedefleri yapabilmek için son 20 yılda yapıldığı gibi güçlü bir irade, güçlü bir lider gerekiyordu. O lider de Recep Tayyip Erdoğan'dır. İnşallah önümüzdeki 5 yıl içerisinde de Cumhurbaşkanımızın cumhurbaşkanlığı döneminde çalışma kadrosu olarak durmadan çalışmaya, koşmaya devam edeceğiz."

Bakan Karaismailoğlu, 14 Mayıs'taki seçimde Türkiye'nin önemli bir karar vereceğini belirterek, "Bu ülke terörden çok çekti. O yüzden çok iyi düşünmemiz lazım. Terörle bağlantılı kişilerin bu ülkede bakan olabileceğinin konuşulduğu bir ortama geldik." dedi.

Bunların sıfırlanması, silinmesi için 14 Mayıs'ın çok önemli bir gün olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, bunları bilerek bir karar vereceklerini söyledi.

- "Projelerimiz artarak devam edecek"

Karaismailoğlu, bunun yanı sıra projelerinin artarak devam edeceğini vurgulayarak, "Bundan hiçbir şüpheniz olmasın. Türkiye bundan 20 yıl önce yılda 25 milyar dolar ihracat yapıyordu. Şu anda biz 25 milyar dolar ihracatı geçen ay bir ayda yaptık. Cumhurbaşkanımız geçen hafta hedef koydu. 'Tam 1 trilyon dolar ihracat hedefine çıkacağız' dedi. Bu hedef doğrultusunda bütün altyapımızı geliştiriyoruz." diye konuştu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa değinen Karaismailoğlu, "Dünyada bu iki savaşan devletle görüşen tek lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. Nereden nereye." ifadelerini kullandı.

- "Artık Türkiye, teknolojisini üreten, geliştiren ve ihraç eden duruma gelmiştir"

Karaismailoğlu, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'a ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bakın dışarıda otomobilimiz var. 1960 yılında Eskişehir'de Türkiye'nin otomobilini ürettiler. Devrim otomobilini ürettik. Ama malum zihniyet hiç değişmiyor. 60 yıl geçmesine rağmen hiç değişmiyor. Aynı şekilde kendi vatandaşına düşman, kendi ürettiklerine düşman zihniyet o gün üretilen otomobili yok etti. Aradan 60 yıl geçti. Artık teknolojinin zirvesinden elektrikli ve akıllı bir otomobil ile piyasaya girdik. İnşallah bundan sonra teknolojinin en üst seviyesinden bunu geliştirerek bütün dünya pazarlarına üreteceğiz. Artık Türkiye, teknolojisini üreten, geliştiren ve ihraç eden duruma gelmiştir."

"Bizim derdimiz milletimize hizmet. İşimiz hizmet, gücümüz milletimiz. Milletimizin temsilcisi sizler muhtarlarsınız." ifadelerini kullanan Karaismailoğlu, kuracakları iletişim sistemiyle her türlü sorunlarında muhtarların bir telefon uzağında olacaklarını dile getirdi.

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin yeni hedeflerine ulaşabilmesi için 14 Mayıs'ta Trabzonlulardan çok büyük destek beklediklerini sözlerine ekledi.



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