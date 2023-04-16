Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Olguncan, Erdem Bayık

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen (Dk. 69 Bartra), Hüseyin Türkmen, Denswil, Eren Elmalı, Peres (Dk. 56 Trezeguet), Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür (Dk. 88 Umut Bozok), Markovic, Gomez (Dk. 88 Gbamin)

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Sais, Colley, Masuaku, Gedson Fernandes, Salih Uçan (Dk. 90 Necip Uysal), Ghezzal (Dk. 68 Nkoudou), Maxim (Dk. 68 Muleka), Redmond, Aboubakar

Sarı kartlar: Dk. 29 Larsen, Dk. 74 Bakesetas, Dk. 87 Eren Elmalı, Dk. 90+3 Gbamin (Trabzonspor) Dk. 42 Sais, Dk. 60 Onur Bulut (Beşiktaş)





TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş golsüz berabere kaldı.

51. dakikada Aboubakar'ın pasına hareketlenen Ghezzal'ın ceza alanı dışından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak topu kontrol etti.

65. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına hareketlenen Abdülkadir Ömür'ün aşırtma vuruşunda kaleci Mert Günok, topa uzanarak sahip oldu.

66. dakikada Gedson Fernandes'in ceza alanı çizgisi üzerinde yerden şutunda, kaleci Uğurcan Çakır tehlikeyi önledi.

71. dakikada ceza alanı sağ çaprazında Markovic'in şutunda kaleci Mert Günok'un güçlükle çeldiği topu savunmada Onur Bulut, Eren Elmalı'dan önce araya girerek uzaklaştırdı.

73. dakikada Eren Elmalı'nın soldan ortasında, ceza alanı içinde Abdülkadir Ömür'ün kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

81. dakikada Markovic'in soldan arka direğe ortasında, Gomez'in içeriye çıkardığı topu çizgi önünde Colley, Trezeguet'den önce uzaklaştırdı. Topu takip eden Eren Elmalı'nın şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.

85. dakikada Trezeguet'nin ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Mert Günok, yerden seken topu kornere çeldi.

86. dakikada Redmond'un ceza alanı sağ çaprazından sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır büyük bir tehlikeyi önledi.

88. dakikada Redmond'un sağdan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde Mulaka'nın şutunda, kaleci Uğurcan Çakır çizgi önünde topu çıkardı.

90+1. dakikada Trezeguet'nin ceza alanı hemen dışından sert şutunda, kaleci Mert Günok topu kornere gönderdi.

Karşılaşma 0-0 eşitlikle tamamlandı.





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