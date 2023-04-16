Trabzonspor-Beşiktaş maçının ardından

TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'de ağırladığı Beşiktaş ile golsüz berabere kalan Trabzonspor'un teknik sorumlusu İhsan Derelioğlu, "Maçtan ve üç puandan daha fazla değerler kazandık. Oyuncu arkadaşların öz güven kazanmaları, kendi kimliklerini kazanmaları önemliydi." dedi.

Derelioğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son haftalarda form grafiği yükselen ve galibiyet serisi yakalayan bir rakibe karşı oynadıklarını belirterek, "Bizim de tam tersi bir gidişatımız varken, çıkış yapmak ve gidişatı değiştirmek durumdaydık. Belki büyük maç olması doğal bir konsantrasyon sağlayacağından fırsat olabilirdi. Hafta içi tüm çalışmalarımızı bu doğrultuda yaptık." şeklinde konuştu.

Kadronun kaliteli oyunculardan kurulu olduğunu ifade eden Derelioğlu, "Geçtiğimiz sezonki duyguyu yaşayan oyuncu sayısı çok fazla. O duygunun zaman zaman kaybedildiği anlar yaşansa da fırsat olacağını biliyorduk. Oyuncu arkadaşlarımız çok iyi cevap verdiler. Trabzonspor oyuncusu olduğunu, onları kolay kolay kimsenin yok sayamayacağını ve her zaman kazanan tarafta olacaklarını göstermek durumundaydılar. Bugün maçı kazanabilir, üç puanı alabilirdik. Maçtan ve üç puandan daha fazla değerler kazandık. Oyuncu arkadaşların öz güven kazanmaları, kendi kimliklerini kazanmaları önemliydi. Sahada bastıkları yerde iz bırakmaları bana bu sinyali verdi." ifadelerini kullandı.

Derelioğlu, "Trabzonspor'un hocası olarak, onun içerisinden gelmiş biri olarak bizim genlerimizde kazanmak var." derken, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kazanamadığımız zaman mutlu olmamız mümkün değil. Ancak bugün farklı bir akşamdı. Ben mutluyum. Üç puan almamamıza rağmen, genetiğimize aykırı olmamıza rağmen, farklı değerler kazandığımız için mutluyum. Önümüzdeki yılın planlarını daha fazla zaman kazanarak yapacağını düşünüyorum. Bu skor, bu oyun,ortaya çıkan bu ruh, sağ duyu açısından Trabzonspor'a önemli bir süre kazandıracak. Trabzonspor'un sağduyu kazanmaya ihtiyacı var. Gelecekle ilgili planların baskı ve stres altında kalmadan, projeler dahilinde yapılması için süre gerekiyor. Bu maç gelecek için önemli bir ışık olmuştur."

Görevini yapmanın huzuru içinde olduğunu kaydeden Derelioğlu, "Burada asıl olan oyunculardır. Bunların tekrar değer kazanmaları, kulübün tekrar değer kazanması çok daha önemli. Onların haftalar süren bir düşüşten sonra öz güven kazanmaları, bundan sonrası için de çok önemli. Onları tebrik ediyorum. Olması gereken duruşu gösterdiler, yapılması gerekeni yaptılar. Bugün de skor eksik kaldı." değerlendirmesinde bulundu.





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