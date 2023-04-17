Trabzonspor-Beşiktaş maçının ardından

TRABZON (AA) - Trabzonsporlu futbolcu Trezeguet, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettikleri Beşiktaş'la 0-0 berabere kaldıklarını hatırlatıp, son dönemdeki kötü gidişi noktalayıp, yeniden çıkışa geçeceklerine inandıklarını söyledi.

Terezeguet, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, takım olarak iyi bir performans sergilediklerini belirtti.

Her iki taraf için de zor bir maç olduğunu aktaran Trezeguet, "Bizim açımızdan iyi bir maçtı. Kazanamadık ama iyi bir performans gösterdik. Maalesef kazanamadık. Herkes birbiri için savaştı. Bu iyi bir şeydi. Dilerim ki bu şekilde mücadele etmeye devam ederiz." ifadelerini kullandı.

Sakatlık sürecine değinen Trezeguet, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Küçük bir sakatlık değildi yaşadığım, 6 hafta süren uzun bir sakatlıktı. Geri dönebilmek için kendimi zorladım. Bugün de takımımıza yardımcı olabilmek için her şeyi denedim. 2-3 tane gol atabilirdim ama ne yazık ki şanssızdım. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Elbette Abdullah (Avcı) Hoca ile bu takım harika anlar yaşadı. Kupa kazandı. Bu takım geçen senenin şampiyonu. Bazen şampiyon olduğunuzda, ertesi sezon böyle düşüşler yaşanabiliyor. Önümüzdeki haftalarda bu düşüşü değiştirecek şekilde performans sergilemek istiyoruz."





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