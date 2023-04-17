Trabzon Valisi Ustaoğlu'ndan Kadir Gecesi mesajı

TRABZON (AA) - Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ustaoğlu, mesajında, gecenin önemine değinerek, Kur'an-ı Kerim'in ramazan ayında indirildiğini hatırlattı.

Gönülleri ihya eden birlik, beraberlik ve kardeşlik sofralarında bir araya gelinen ramazanı uğurlamaya hazırlanıldığını belirten Ustaoğlu, "Bugünlerde Yüce Rabbimizin 'Bin aydan daha hayırlıdır.' diye Kur'an-ı Kerim ile müjdelediği, Peygamberimizin de 'Kim erdemine inanarak ve sevabını umarak Kadir Gecesi'ni ihya ederse Allah onun bütün geçmiş günahlarını bağışlar.' müjdesi ile bizleri onurlandırdığı Kadir Gecesi'ne erişmenin huzur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ustaoğlu, ​pek çok hikmet ve bereketi içinde barındıran ramazan ayının, Kadir Gecesi ile zirveye ulaşarak bayram sevinci ile de taçlandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bizlere manevi derinliğinde arınma, bağışlanma fırsatı sunan bu mübarek gün ve geceler sonsuz rahmeti ile mağfiretini dileyerek, sevgisine erişme ve bağışlanma istekleri ile yapılan dualarla Yüce Allah'a el açma zamanıdır. Böyle kıymetli gecelerde yüce Yaradanın bizlerin tüm günahlarını affedeceği gibi gönülden yapacağımız tüm dualarımızı da izzet-i dergahında kabul edeceği temennisindeyiz. ​Bu kutsal gecenin getirdiği esenlik ve selametin, tüm yurdumuzu, milletimizi ve bütün insanlığı çepeçevre kuşatmasını, yeryüzünde sağlık, barış ve huzurun artırmasına vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyor, başta Trabzonlu hemşehrilerim olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum."

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