Trabzonspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları başladı

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TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 20 Nisan Perşembe günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Trabzonspor, hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör İhsan Derelioğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ligin 29. haftasındaki Beşiktaş maçında forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaptı.

Bordo-mavililerde diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman, 5'e 5 oyun ile tamamlandı.





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