Trabzon'da hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.



İlçenin Özgen Mahallesi Bayburt Caddesi'nde sürücüsü belirlenemeyen 06 FM 648 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Karakuş'a (75) çarptı.

Karakuş, olay yerinde hayatını kaybetti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.