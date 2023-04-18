Bakan Karaismailoğlu, Trabzon Yüzyılı, Trabzon Vizyon Toplantısı'nda konuştu:

TRABZON (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ülkemiz son 20 yıldır yakalamış olduğu istikrar sayesinde artık önündeki 50 yılın planlarını yapan ülkedir." dedi.

AK Parti Trabzon milletvekili adayı olan Bakan Karaismailoğlu, bir otelde düzenlenen Trabzon Yüzyılı, Trabzon Vizyon Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bugüne kadar yapılan hizmetlerin daha da üzerine koymak için Trabzon milletvekili adaylarıyla bir yola girdiklerini söyledi.

Milletin tercihi ve destekleriyle Türkiye ve Trabzon için olağanüstü işler yapmaya hazır olduklarını vurgulayan Karaismailoğlu, "14 Mayıs'a kadar olan süre yoğun bir şekilde geçecek ve milletimizi kucaklayarak buradan Türkiye'ye ve dünyaya önemli bir ses vermemiz gerekiyor. O ses için de birlik olduk, beraber olduk, çalışmaya başladık." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, Türkiye için düşündükleri çok önemli işler olduğuna işaret ederek, "Zaten kabuğuna sığmayan bir Türkiye var. Trabzon da bunların en önemli yapı taşlarından bir tanesi. Trabzon Türkiye'nin parlayan yıldızı. Türkiye büyüdükçe Trabzon daha hızlı büyüyecek, o büyüme bütün Türkiye'yi etkileyecek." diye konuştu.

Türkiye'nin çok önemli bir coğrafyanın ortasında yer aldığını ifade eden Karaismailoğlu, coğrafi konumun önemini fırsatlara çevirmek için küresel gelişmelerin yaşandığını aktardı.

Karaismailoğlu, komşu ve dost ülkelerle ortak projeler geliştirdiklerine değinerek, şöyle devam etti:

"Türkiye, Avrasya'nın merkezinde 4 saatlik uçuşla sadece 67 ülkeye ulaşabilen, 1,6 milyar insanın yaşadığı, 43,2 trilyon dolar gayrisafi milli hasılanın tam ortasındayız. Bu coğrafi konumun avantajlarını fırsata çevirmek zorundayız. Onun için politikalar ve projeler geliştiriyoruz. Yeni demir ipek yolları üretiyoruz. Bugün dünya ticaret hacmi 15 milyar dolar. Bunun 2030 yılında 25 milyar dolara çıkacağını öngörmekteyiz. Bütün bağımsız kuruluşlar bunu söylüyor. Aynı şekilde 2100'e geldiğimizde bu tam 150 milyar dolara çıkacak. Bu küresel hareketlilikte Türkiye anahtar bir ülke olacaktır."

Bütün ulaşım koridorlarının Türkiye'ye çıktığına işaret eden Karaismailoğlu, Trabzon'un kentsel kalkınması için de ana başlıkları olduğunu, bu başlıklar doğrultusunda planlamalarını yaptıklarını vurguladı.

Bakan Karaismailoğlu, Trabzon'un toplam ihracat rakamının 1,2 milyar dolar olduğunu, kentin ulaşım ve lojistikle birlikte daha da hız kazanacağını söyledi.

Trabzon'a çok önemli ulaştırma altyapıları yapıldığını, yapılmaya da devam edildiğini aktaran Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemiz son 20 yıldır yakalamış olduğu istikrar sayesinde artık önündeki 50 yılın planlarını yapan ülkedir. Ülkemizde son 20 yılda kara yolları ağırlıklı bir yatırım gerçekleştirdik. Çünkü kara yolları ağlarımız yetersiz, ihtiyaçlarımıza cevap vermiyordu. 6 bin kilometreden almış olduğumuz bütün bölünmüş yolları yeniledik ve onu tam 29 bin kilometrenin üzerine çıkardık. Şimdi de Türkiye genelinde bir taraftan kara yolları yatırımları devam ederken, özellikle demir yolu ağırlıklı yatırım dönemine girdik. Trabzon da bunlardan istifade edecektir, planlamamız Trabzon bu yatırımların ortasındadır."

- Samsun-Sarp demir yolu projesi

Karaismailoğlu, Samsun-Sarp demir yolu projesi yapılacağını duyurdu.

Toplam 513 kilometre uzunluğundaki projeye değinen Karaismailoğlu, "Bunun merkezi de Trabzon. Toplam 513 kilometre uzunluğunda. Trabzon-Sarp 70 dakika, Trabzon-Samsun sadece 2 saat, Trabzon-Ankara da hızlı trenle 4,5 saat olacaktır bu yatırım yapıldığı zaman. 26 Nisan'da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Ankara-Sivas demir yolu hattımızı açıyoruz. Ankara'dan Sayın Cumhurbaşkanı'mız ile trene bineceğiz önce Kırıkkale, Yozgat ve Sivas mitinglerimizi yaparak bu büyük hizmeti vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Bu hat bittiğinde sadece Sivas ile kalmayacak. Sivas'tan Erzincan'a, Erzincan'dan Erzurum'a, Erzurum'dan Kars'a ve Nahçıvan'a. Nahçıvan üzerinden Bakü ve Çin'e kadar bu yol oluşacak." şeklinde konuştu.

- Yeni Zigana Tüneli 3 Mayıs'ta açılacak

14,5 kilometre uzunluğunda, çift tüplü inşa edilen yeni Zigana Tüneli'nin açılışının, 3 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacağını vurgulayan Karaismailoğlu, yeni uluslararası koridorlarla tarihin yeniden yazıldığını, belirli kısımları yapılan 530 kilometre uzunluğundaki Trabzon-Habur bağlantılı kara yolunun, 2,5 milyar dolarlık yatırım olduğunu vurguladı.

Son 20 yılda yaptıkları yatırımların birer sanat eseri olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, "Vatandaşımızın konforunu artırmak için mega projelerdeki kaliteyi ve her türlü afete dirençli yapılar yaparken bir taraftan da vatandaşlarımızın seyir konforunu da güzelleştiriyoruz. Aynı şekilde yeni Zigana Tüneli projesi ve diğerlerinde olduğu gibi muhteşem işler bunlar. Bu projeleri ömrünüzde bir defa yapıyorsunuz ve nesiller boyu hizmet edecek çok kıymetli olarak tarihe geçecek." ifadesini kullandı.

- Trabzon'a 43 kilometrelik çevre yolu projesi

Bakan Karaismailoğlu, Trabzon'un yıllardır konuştuğu ve bir türlü başlanamayan 43 kilometrelik güney çevre yolu için 1 Mayıs tarihinde temel atma töreni yapacaklarını bildirdi.

Proje ile şehir içi transit trafiğinin önemli ölçüde olumlu etkileneceğine değinen Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu projemizin uygulama projelerini bir taraftan yaptık. Coğrafi açıdan zor bir coğrafyada yaşıyoruz. O yüzden mühendislik açısından da gerekleri çok ağır olan projeler ama şehrimizin ihtiyacı var tabii ki yapacağız. Bunun birinci etabı 16 kilometrelik Akyazı-Mersin etabı uygulama projeleri açısından bitmiştir. O yüzden burada önemli bir açılmanın eşiğine geldik. 1 Mayıs Pazartesi günü bütün vatandaşlarımızı Mersin'de temel atma törenine bekliyoruz. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda bütün işçilerimiz ve Trabzonlularla Mersin'de güney çevre yolunun temel atma töreninde hepinizle birlikte olacağız. Bu projeyi en kısa zamanda bitirmek bütün arkadaşlarımızla yoğun bir şekilde çalışacağız."

Akçaabat-Meydan parkı arasında hafif raylı sistem kurulacağını aktaran Karaismailoğlu, uygulama projelerinin başladığını, 3 yıl içerisinde projeyi Trabzon'a kazandıracaklarını söyledi.

-Trabzon'a yeni havalimanı projesi

Karaismailoğlu, mevcut Trabzon Havalimanı'nın ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kaldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İnşallah mevcut havalimanında gerekli iyileştirmeler yapılarak yeni havalimanımızın inşası sırasında burası hizmet versin diye yeni iyileştirmeleri yaparken bir taraftan da yeni havalimanımızın projelerini tamamladık. Hedefimiz bu yıl içerisinde ihale etmek. Dünya'nın sayılı havalimanlarından olacak çok özel bir proje. Pistin uzunluğu 3 bin 250, genişliği ise 45 metre olacak. 15 milyon yolcu kapasitesinde 3 milyon metrekarelik denize dolgu alanına inşa edeceğiz. 70 bin metrekarelik terminali ile uzun yıllar Trabzon'a hizmet edecek bir havalimanı olacak. Bu projeyi yaparken Trabzonspor'un tesislerini itinayla koruyarak inşamızı bitireceğiz."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Trabzon Milletvekili adayı Mustafa Şen ise AK Parti hükümetlerinin bu ülkeye çok önemli hizmetlerde bulunduğunu, 2 bin 800 dolar olan milli gelirin 10 bin 500 dolara çıkarıldığını söyledi.

Ülkede yapılan önemli çalışmalara rağmen aynı zamanda terörün yok edildiğine işaret eden Şen, "Yaptığımız çalışmalar gösteriyor ki 2028 yılına geldiğimizde Türkiye'de milli gelir 15-16 bin dolarlara yükselecek, ileri devletler sınıfına girecek. Bunun için çalışmaya, birlik beraberliği, kol kola girmeye, sen ben davasını bırakmaya ihtiyacımız var. Bunu hep beraber yapacağımıza inanıyorum." dedi.

Toplantıya, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Bahar Ayvazoğlu, Salih Cora, Muhammet Balta, Adnan Günnar, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon Milletvekili adayları Yılmaz Büyükaydın, Vehbi Koç, Meryem Sürmen ve Zafer Ofluoğlu, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ile partililer katıldı.





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