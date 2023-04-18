Trabzonspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 20 Nisan Perşembe günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Trabzonspor, hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör İhsan Derelioğlu yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, pas ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi.

İdmanın son bölümünde ise ayak tenisi oynandı.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.





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