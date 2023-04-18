Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Trabzon'da konuştu:

TRABZON (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Millet İttifakı'na ilişkin, "Ülkenin yönetimine talip olmuşlar ama ülkenin yönetimine talip olanların milleti için, vatanı için bir hedefleri olur. Maalesef bütün devlet düşmanlarının desteklediği bu ittifakın millet için bir şey yapacağı yok." dedi.

AK Parti Trabzon milletvekili adayı olan Karaismailoğlu, Arsin ilçesindeki bir restoranda düzenlenen iftar programında partililer ve sivil toplum örgütü üyeleriyle bir araya geldi.

Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, seçimlerde herkesin gayretiyle Arsin ve Trabzon'dan önemli bir mesajı Türkiye'ye sunmak istediklerini söyledi.

Son 20 yılda Türkiye'nin çok büyük değişim ve dönüşüm içerisinde olduğuna değinen Karaismailoğlu, "Bunun lideri tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi adayımız da 20 senedir milletin gönlünde taht kurmuş, milletin derdiyle dertlenmiş sayın Cumhurbaşkanımız. İnşallah onun ekip arkadaşı olarak bizde bu ülkede 20 yıldır yaşanmış olan değişimi artırarak ülkemizin, milletimizin menfaatleri doğrultusunda devam etmek için önemli bir seçime gidiyoruz." ifadesini kullandı.

"İşimiz hizmet, gücümüz aziz milletimiz." diyen Karaismailoğlu, milletin desteğiyle büyük işler yaptıklarını, yapmaya da talip olduklarını vurguladı.

Karaismailoğlu, dünyanın en büyük projelerini ülkenin geleceği için hizmete sunduklarına işaret ederek, "Bu büyük altyapı sayesinde Türkiye büyüyor ve gelişiyor. Bundan 20 yıl önce Türkiye'nin bir yıllık ihracat rakamı 25 milyar dolardı. Biz bu rakamı geçen yıl bir ayda kaydettik. Sayın Cumhurbaşkanımız geçen hafta tam 1 trilyon dolar ihracat hedefi verdi. Bu doğrultuda hem yatırımlarımızı yapacağız hem de çalışmalarımızı büyük bir özveri ile gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Trabzon'un da bu ihracat hedefinden önemli bir payı alacağını ifade eden Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Biz de bunun doğrultusunda planlamalarımızı yaptık, yatırımlarımızı sıraladık. Devam eden işlerimiz var, bunları kısa sürede bitireceğiz. Diğer demir yolu, çevre yolu, hepsini planladık. Yeni havalimanı olsun, bugün hepsini açıkladık. İnşallah çevre yolumuzu 1 Mayıs'ta Akçaabat'a gelmeden Mersin'den temelini atıyoruz. Bunun bir ucu da Arsin'e çıkıyor. İnşallah Arsin'de mesafe kısalacak, vatandaşlarımızın ulaşımını daha da rahatlatacak. Bu kısalan ve konforlu yollar sayesinde Arsin daha da gelişecek, daha da güçlenecek. Arsin ile birlikte Trabzon da güçlenecek."

-"20 yıldır yapılmış olan işleri yok etmeye talip olmuşlar"

Seçimle ilgili sürece dikkati çeken Bakan Karaismailoğlu, durumun ciddi olduğunu, sandıklardan önemli bir mesaj verilmesi gerektiğini söyledi.

Karaismailoğlu, karşılarında yer alan Millet İttifakı'na değinerek, "Ülkenin yönetimine talip olmuşlar ama ülkenin yönetimine talip olanlar milleti için, vatanı için bir hedefleri olur. Maalesef bütün devlet düşmanlarının desteklediği bu ittifakın millet için bir şey yapacağı yok. 20 yıldır yapılmış olan işleri yok etmeye talip olmuşlar. Bakın biz terörden çok çektik. Hepimizin köyünde birer şehidi var. Bu topraklar çok bedeller ödedi. Biz artık bundan sonra bedel ödeyemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

-"Memleketin sağcısı da solcusu da hepsi de vatanseverdir"

Teröre karşı kararlı mücadele sayesinde önemli başarılar elde edildiğini aktaran Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"O yüzden bunlara hiç fırsat vermememiz gerekiyor. Karşımızdaki maalesef ittifak denilen bu zillet ittifakının, masa altındakiler gün yüzüne çıkmaya başladı. Maalesef terör destekli odaklardan destek almaya çalışıyorlar. Maalesef terörle iltisaklı kişilerin bu ülkede bakan olabileceği dahi konuşulur hale geldi. O yüzden durumumuz ciddi ve ciddi bir mesajı sandıklardan vermemiz gerekiyor. Beraber olacağız, birlik olacağız. Kimseyi kırmayacağız, kimseyi üzmeyeceğiz. Bu memleketin sağcısı da solcusu da hepsi de vatanseverdir. Vatanseverlik ortak paydamızda birleşeceğiz, inşallah Cumhur İttifakı olarak bu hedef doğrultusunda rekorlar kıracağız. Arsin rekorlar kırmaya çok müsait. Zaten kırmıştır o yüzden sesimizi bu önemli seçimde çok daha gür bir şekilde çıkarmak zorundayız."

Karaismailoğlu, ülkenin selameti ve huzurunun önemli olduğuna dikkati çekerek, "Güneydoğu'da, terörden defedildikten sonra huzur var bölgede. Üretim artıyor, insanlar artık kendi memleketinde iş buluyor, çalışıyor, tarım ağı ve turizm gelişiyor. Aynı şekilde bunlar artarak devam edecek. Artık buradan geriye dönüş yok. O yüzden beraber olacağız, sayın Cumhurbaşkanımız gibi güçlü bir liderin arkasında dimdik durarak sandıkları patlatacağız." dedi.





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