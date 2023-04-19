Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Vakfıkebir'de temaslarda bulundu:

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TRABZON (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, milletin desteği ile 14 Mayıs'tan sonra da hizmet siyasetinin devam edeceğini söyledi.

Trabzon'dan AK Parti milletvekili adayı olan Karaismailoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Vakfıkebir ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Partililerle bir araya gelen Karaismailoğlu, AK Parti hükümetlerinin millet için çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Milletimizin desteği ile 14 Mayıs'tan sonra da hizmet siyaseti devam edecek. Biz her zaman siyasetçileri hizmetkar, milletimizi de efendi olarak gördük. Türkiye'de son 20 yılda çok büyük işler başardık. Hedeflerimiz bitmiyor, hedeflerimiz büyük. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde son 20 yıldır devam eden istikrar sürecini sürdürmemiz gerekiyor. Bu memleket meselesi, sen ben kavgası değil."

Karaismailoğlu, vatandaşları kucaklayacaklarını ifade ederek, "Görüyorsunuz karşımızdaki ittifakın ortaklarını. Maalesef devlet, millet düşmanı kim varsa bir araya gelmişler. Memleketi karıştırmaya talip olmuşlar. O yüzden bunlara fırsat vermememiz gerekiyor. Milletimiz gerekli dersi sandıkta verecektir." diye konuştu.

Yapımı devam eden organize sanayi bölgesi yolunda incelemede bulunan Karaismailoğlu, proje için kamulaştırma ve ödemelerin tamamlandığını, organize sanayi bölgesinin bitmesiyle ilçeye önemli bir katma değer sağlanacağını aktardı.

Karaismailoğlu, daha sonra ilçedeki bir otelde muhtarlarla bir araya geldi.



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