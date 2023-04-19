Trabzon'da MHP aday tanıtımı programı düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzon'da MHP aday tanıtımı programı düzenlendi

AA

Trabzon'da MHP aday tanıtımı programı düzenlendi

TRABZON (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) milletvekili adayları, düzenlenen programla tanıtıldı.

Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, MHP Trabzon İl Başkanı Ömer Ayar, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin yüzyılın seçimi olduğunu belirterek, partililerden destek istedi.

Cumhur İttifakı'nın desteklenmesinin önemli olduğunu belirten Ayar, şunları kaydetti:

"Bir olacağız, birlikte olacağız, karşı cephenin milletimize hayır getirmeyeceğini anlatacağız. Sizler de anlatacaksınız. Çocuklarımızın, devletimizin, milletimizin geleceğini ipotek altına almaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Bizim cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Trabzon olarak Meclis'e taşıyacağımız milletvekili adaylarımız da buradalar."

Konuşmanın ardından kürsüye çıkan milletvekili adayları Bekir Sıtkı Tarım, Yavuz Tellioğlu, Şener Pul, Edanur Altıntaş, Yusuf Çakmak ve Murat Aksoy partilileri selamlayarak kendilerini tanıttı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Karaismailoğlu: Hedeflerimiz bitmiyor, hedeflerimiz büyük
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Hedeflerimiz bitmiyor, ...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Vakfıkebir'de temaslarda bulundu:
YEREL HABERLER Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, ...
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Bjelica açıklaması:
YEREL HABERLER Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Bjelica ...
Trabzonspor Başkanı Doğan: Hocamız, Trabzon ruhu taşıyor
YEREL HABERLER Trabzonspor Başkanı Doğan: Hocamız, Trabzon ruhu ...
Nenad Bjelica: Başarıları tekrarlayabiliriz
YEREL HABERLER Nenad Bjelica: Başarıları tekrarlayabiliriz
Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak
YEREL HABERLER Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak
Milli boksöre dünya şampiyonasında 'yer bildirimi' engeli
YEREL HABERLER Milli boksöre dünya şampiyonasında 'yer bildirimi' ...
Dünya şampiyonasında milli boksöre 'yer bildirimi' engeli
YEREL HABERLER Dünya şampiyonasında milli boksöre 'yer bildirimi' ...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, gençlerle sahur programına katıldı:
YEREL HABERLER Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, gençlerle ...
Nenad Bjelica: Trabzonspor´un geleceği daha iyi olsun diye buradayım
YEREL HABERLER Nenad Bjelica: Trabzonspor´un geleceği daha iyi olsun ...
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica, kente geldi:
YEREL HABERLER Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica, ...
Nenad Bjelica'ya Trabzon´da coşkulu karşılama
YEREL HABERLER Nenad Bjelica'ya Trabzon´da coşkulu karşılama
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Trabzon'da konuştu:
YEREL HABERLER Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, ...
Trabzonspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Trabzonspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını ...
Bakan Karaismailoğlu: Yeni İpekyolları üretiyoruz
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Yeni İpekyolları üretiyoruz
Bakan Karaismailoğlu, Trabzon Yüzyılı, Trabzon Vizyon Toplantısı'nda konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, Trabzon Yüzyılı, Trabzon Vizyon ...
Trabzonspor, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile ...
Trabzonspor, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile anlaştığını açıkladı.
YEREL HABERLER Trabzonspor, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile ...
Trabzon'daki depremzede çocuklar trafik kurallarını eğlenerek öğrendi
YEREL HABERLER Trabzon'daki depremzede çocuklar trafik kurallarını ...
KTÜ Dr. Öğr. Üyesi Fatih Çolak, kısırlık tedavisindeki gelişmelere dikkati çekti:
YEREL HABERLER KTÜ Dr. Öğr. Üyesi Fatih Çolak, kısırlık ...
Trabzon'da hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
YEREL HABERLER Trabzon'da hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
KTÜ'den 40 önemli yapıda afete karşı sensörlü takip
YEREL HABERLER KTÜ'den 40 önemli yapıda afete karşı sensörlü takip
Camiye giderken hafif ticari aracın çarpmasıyla öldü
YEREL HABERLER Camiye giderken hafif ticari aracın çarpmasıyla öldü
Trabzonspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.