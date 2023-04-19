Trabzonspor, Bjelica yönetiminde ilk çalışmasını yaptı

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TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, yeni teknik direktörü Nenad Bjelica yönetiminde yaptığı ilk çalışmayla tamamladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, dün akşam Trabzonspor ile sözleşme imzaladıktan sonra kente gelen Hırvat Teknik Direktör Bjelica'nın, takımın bugünkü çalışmasında yer aldığı belirtildi.

Antrenman öncesinde, takımın bir süredir teknik direktörlük görevini yürüten Futbol Koordinasyon Direktörü İhsan Derelioğlu'nun, Bjelica’ya başarılar dileyerek, oyuncularla vedalaştığı kaydedildi.

Trabzonspor, saat 16.30'da özel uçakla Sivas'a gidecek.





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