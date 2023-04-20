Trabzon Valisi Ustaoğlu Ramazan Bayramı'nı kutladı

TRABZON (AA) - Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ustaoğlu, mesajında, milletçe, güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı, dargınların barıştığı, kardeşlik, dostluk, yardımlaşma ve dayanışma duygularının doruğa ulaştığı bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşmanın mutluluğu içerisinde olduğunu ifade etti.

​Bayramların, özel günler olduğuna işaret eden Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Hepimiz için büyük anlamlar taşıyan, birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendiren, dostluk ve barış ortamı oluşturan bayramlar, taşıdıkları anlam ve öneme uygun olarak kutlanmalı, özellikle bu günlerde birbirimize ve ülkemize karşı sorumluluklarımızı daha çok hatırlamalıyız. Gönüllere mesafenin olmadığını, gönül birliğimizin her daim baki olduğunu hatırlatarak Ramazan Bayramı'nızı en içten dileklerimle kutluyor, bu bayramın ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum."

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