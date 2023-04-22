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Başkan Genç'ten 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

AA

Başkan Genç'ten 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

TRABZON (AA) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Genç, mesajında, kurucu meclis niteliği taşıyan o zamanki adıyla Büyük Millet Meclisi'nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk İstiklal Savaşı'nı zaferle nihayete erdirerek bağımsız Türkiye Cumhuriyeti devletinin temellerini attığını belirtti.

Egemenliğin asıl sahibi olan millete verilmesi itibarıyla 23 Nisan 1920'nin övünç ve gurur tarihi olduğuna işaret eden Genç, şunları kaydetti:

"Bütün imkansızlıklara ve yokluklara rağmen ecdadımızın hayat verdiği ve bize emanet bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve yüceltmek bütün vatandaşların görev ve sorumluluğu olmalıdır. Yüzyıldır cumhuriyet rejiminin sağladığı kazanımlar sayesinde ve son yıllarda bilim ve teknolojide yakaladığı ivme nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti bölgesinde söz sahibi ülke haline gelmiştir. Ayrıca demokraside, insan haklarında ve adalette de Orta Doğu coğrafyasına örneklik teşkil edecek konumadır. Dolayısıyla cumhuriyetimizi korumak ve gelecek nesillere aktarmak için ecdadımızın bize miras bıraktığı medeniyet tasavvuru doğrultusunda, birlik ve beraberlik içinde canla başla mücadele edeceğiz."

Genç, 23 Nisan'ın dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olduğunu anımsatarak, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan'ın coşku ve sevincini hep kalbimizde hissedeceğiz. Dünyada çocuklara armağan edilen tek çocuk bayramı olan 23 Nisan'ı dünya çocukları nasıl coşku ve sevinç içinde kutluyorsa biz de aynı duygularla bu sevinç ve coşkuya ortak olacağız. Türk milleti 23 Nisan'ın ifade ettiği değer ve anlamı hiçbir zaman unutmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyada barışı, dostluğu ve kardeşliği çoğaltan, dünya çocuklarını din, ırk ve dil ayrımı gözetmeden aynı amaç etrafında birleştiren 23 Nisan'ı her yıl olduğu gibi bu yıl da kıvanç ve onurla yaşatacaklarını kaydeden Genç, "Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımla tebrik ederim." ifadelerini kullandı.


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