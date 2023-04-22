Trabzon Valisi Ustaoğlu'ndan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

TRABZON (AA) - Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ustaoğlu, mesajında, 23 Nisan'ın, ölüm kalım savaşının inanç ve vatan aşkıyla mayalandığı ve zaferle neticelendiği bir diriliş olduğunu belirtti.

Bir milletin sarsılmaz milli duygularını en iyi temsil eden 23 Nisan tarihinin çok özel bir gün olduğuna işaret eden Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"23 Nisan 1920 tarihi sadece TBMM'nin açılışı değil aynı zamanda halkın yönetime tam anlamıyla hakim olması açısından da önemli bir yere sahiptir. Ulusal egemenlik özgürlüğün, eşitliğin ve adaletin tek dayanağıdır. Gelişmiş medeniyetlere ulaşma hedefinin taşıyıcısı olan TBMM, Türkiye'nin modern dünyayla bütünleşmesi, demokrasimizin olgunlaşması ve millet iradesinin ülkemizde geçerli kılınması sürecinde önemli rol üstlenmiştir. TBMM'nin ilk başkanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk o gün millet egemenliğine dayanan bir demokrasi anlayışının temelini atarken geleceğimizin teminatı çocuklarımıza verdiği önemin ve duyduğu güvenin bir ifadesi olarak bu bayramı onlara armağan etmiştir."

Ustaoğlu, çocukların milletin büyük zorluklarla kurduğu bu güzel vatanın geleceği ve milletin umudu olduğunu ifade ederek, "Milli ve manevi değerlere gönülden bağlı, çalışkan nesiller olarak yetişmeniz hepimizin en önemli sorumluluğudur. Bu sorumluluk kutsal vatanımızı canları pahasına bize miras bırakan şehitlerimiz ve gazilerimize olan borcumuzdur. Önümüzdeki yıllarda önemli görevlere gelecek, ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek ve yarınlara taşıyacaksınız. Geleceğimize imza atacağınız başarılarla, ülkemizin hedeflerini yakalamasında belirleyici rol oynayacaksınız." değerlendirmesinde bulundu.

Çocuklara armağan edilen ve milli iradenin her şeyin önünde olduğunun ifade edildiği bu anlamlı günde başta Cumhuriyet'in ve TBMM'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehit ve gazileri minnet ve şükranla andığını kaydeden Ustaoğlu, "Dünyanın bütün çocuklarına barış ve mutluluk getirmesi temennisiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum." ifadelerini kullandı.





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