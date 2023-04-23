23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Çaykara ilçesinde, Kaymakam Muhammet Güzel ve Belediye Başkanı Hanefi Tok, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuklarını geçici olarak öğrencilere devretti.

Kaymakam Muhammet Güzel'in koltuğuna, Zeki Bilge İlkokulu öğrencilerinden Yavuz Selim Zeren oturdu.



Makam aracıyla evinden aldırdığı ve Hükümet Konağı girişinde karşıladığı Zeren'e emanet eden Güzel, öğrenciye taleplerini sordu.



Zeren, Zeki Bilge İlkokulu binalarının yeterli olmadığını belirterek, yeni okul binası talebinde bulundu.

Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok ise koltuğunu emanet ettiği Nehir Fettahoğlu'nu evinden kakam aracıyla aldırdı.



Fettahoğlu'nu Çaykara Belediye binası kapısında karşılayan Tok, öğrenciyi Belediye Başkanlığı koltuğuna oturtarak dilek ve taleplerini dinledi.

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