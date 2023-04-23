Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Boztepe Seyir Terası'nın açılışına katıldı:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Boztepe Seyir Terası'nın açılışına katıldı:

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Boztepe Seyir Terası'nın açılışına katıldı:

TRABZON (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Önümüzdeki günlerde Dışişleri Bakanlığımız Trabzon'da temsilcilik açacak. Dışişleriyle ilgili işlemlerimiz çok daha kolay olacak." dedi.

AK Parti'den Trabzon milletvekili adayı olan Bakan Karaismailoğlu, eşi Nilüfer Karaismailoğlu, AK Parti Trabzon milletvekili adayı Yılmaz Büyükaydın, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Selahattin Çebi ve vatandaşlarla "Doğru adımlarla yola devam" sloganıyla Trabzon Beşirli sahilinde yürüyüş yaptı.

Ardından Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek basın mensuplarının Ramazan Bayramı'nı kutlayan Karaismailoğlu, daha sonra Boztepe Seyir Terası ve Yürüyüş Alanı açılış törenine katıldı.

Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, Boztepe Seyir Terası'nın hem yürüme alanları hem seyir terası ve sosyal alanlarıyla kente ve Boztepe'ye renk katacağını söyledi.

Trabzon'a yapılan yatırımları anlatan Karaismailoğlu, yarın Kanuni Bulvarı'nı, 30 Nisan'da Ganita Parkı'nı Trabzonluların hizmetine sunacaklarını, 1 Mayıs'ta ise 43 kilometrelik Güney Çevre Yolu'nun birinci etabının temelini atacaklarını ifade etti.

- "Trabzon, Türkiye'nin parlayan yıldızı olmaya devam edecektir"

Trabzon'da turizmin çok hızlı geliştiğine işaret eden Karaismailoğlu, turizmin önündeki engelleri ortadan kaldırmak ve hizmet sektörünün gelişmesi için önemli çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Bakan Adil Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

'Dün Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmelerimizi tamamladık. Önümüzdeki günlerde Dışişleri Bakanlığımız Trabzon'da temsilcilik açacak. Dışişleriyle ilgili işlemlerimiz çok daha kolay olacak. Valimiz ile de konuştuk en kısa sürede yerini ayarlayacağız. Gelişen turizm sektörü için önemli çalışmaları hep beraber burada yöneteceğiz, geliştireceğiz. Şehrimiz gelişmeye çok müsait. Bütün uluslararası koridorların buluştuğu Trabzon Limanı ile birlikte 3 Mayıs'ta açılışını yapacağımız Zigana Tüneli ile birlikte Basra Körfezi'nden Trabzon'a bağlantı sağlanacak. Yeni tarihi ipek yollarından bahsediyoruz. Önümüzdeki yıllarda Trabzon, Türkiye'nin parlayan yıldızı olmaya devam edecektir."

Kentte yapılacak yeni havalimanı projesine değinen Karaismailoğlu, Trabzon'a yakışır, denize dolgu ve dünyanın en güzel havalimanına bu yıl başlamayı hedeflediklerini söyledi.

Karaismailoğlu, Trabzon'da 20 yıldır çok güzel şeyler yaptıklarını vurgulayarak, kentte şu anda devam eden 23 kara yolu projesi olduğunu belirtti.

- "Bunların hepsi yerli ve milli mühendislerimiz tarafından yapılıyor"

Bir taraftan dünyanın en büyük afetiyle mücadele ederken bir taraftan da dünyanın en büyük mega projelerini hizmete aldıklarını dile getiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Çarşamba günü Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nı, perşembe Akkuyu Nükleer Santrali ve 28 Nisan Cuma günü ise Adana'da çok önemli bir projeyi açacağız. 3 Mayıs'ta da dünyanın en büyük mega projelerinden Zigana Tüneli'ni açacağız. 14,5 kilometre uzunluğuyla Avrupa'nın en uzun tüneli. Çift tüplü. Yıllar önce bugünkü Zigana Tüneli açıldığında 1700 metre uzunluğunda ve tek tüplü tüneldi. O zaman bile bayram havasında karşılanmıştı. Bugün eski Türkiye ile yeni Türkiye'nin karşılaştırmasını görüyorsunuz. 1800 rakımda 1700 metre uzunluğunda tek tüp tünel bugün ise 1200 rakımda 14,5 kilometre uzunluğunda çift tüp tünel. Bunların hepsi yerli ve milli mühendislerimiz tarafından yapılıyor."

Karaismailoğlu, Türkiye'nin geri dönülemeyen bir istikrar sürecine girdiğini ifade ederek, "O istikrar süreci de sizlerin vereceği destekle inşallah 14 Mayıs'tan sonra da kesintisiz devam edecek." diye konuştu.

Dün Osmangazi Köprüsü'nden sadece 1 günde 87 bin 352 aracın geçtiğini dile getiren Karaismailoğlu, "Olmasaydı ne olacaktı? Bu araçların 80 bini bu seyahati gerçekleştiremeyecekti. O yüzden 20 yıldır Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde devlet olmanın gerekliliklerini yerine getiriyoruz." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, açılışını yaptıkları Boztepe Seyir Terası'nın ücretsiz olacağını da sözlerine ekledi.

Açılışa, Vali İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon milletvekili adayı Mustafa Şen, diğer milletvekili adayları Yılmaz Büyükaydın, Vehbi Koç ve Zafer Ofluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Ortahisar İlçe Başkanı Selahattin Çebi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, açılışın ardından Trabzon Tünel Akvaryum'u gezerek buradaki vatandaşlarla bayramlaştı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Karaismailoğlu: Dışişleri Bakanlığı'mız Trabzon'da temsilcilik açacak
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Dışişleri Bakanlığı'mız ...
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
YEREL HABERLER 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
Bakan Karaismailoğlu, vatandaşlarla Trabzon sahilinde yürüdü
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, vatandaşlarla Trabzon sahilinde ...
5 metrekarelik atölyesinde 40 yıldır fındık dallarından sepet örüyor
YEREL HABERLER 5 metrekarelik atölyesinde 40 yıldır fındık ...
Trabzon; Doğu Karadeniz´in sağlık başkenti
YEREL HABERLER Trabzon; Doğu Karadeniz´in sağlık başkenti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Trabzon'da bayramlaşma programında konuştu:
YEREL HABERLER Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, ...
Karaismailoğlu: 14 Mayıs bir dönüm noktasıdır
YEREL HABERLER Karaismailoğlu: 14 Mayıs bir dönüm noktasıdır
Trabzon Valisi Ustaoğlu'ndan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Trabzon Valisi Ustaoğlu'ndan 23 Nisan Ulusal ...
Trabzon'da heyelan sonucu Atayurt-Santa grup yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Trabzon'da heyelan sonucu Atayurt-Santa grup yolu ...
Başkan Genç'ten 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı
YEREL HABERLER Başkan Genç'ten 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk ...
KTÜ´de fakülteler ve hastane depreme hazırlanıyor
YEREL HABERLER KTÜ´de fakülteler ve hastane depreme hazırlanıyor
Bakan Karaismailoğlu, Çaykara'da yaptığı ziyarette konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, Çaykara'da yaptığı ziyarette ...
Bakan Karaismailoğlu: Türkiye düşmanları karşımızda ittifak oldu
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Türkiye düşmanları karşımızda ...
Bakan Karaismailoğlu, Of ilçesindeki bayram ziyaretinde konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, Of ilçesindeki bayram ...
Profesörden `Sümela Manastırı´nda deprem riski araştırılsın´ önerisi
YEREL HABERLER Profesörden `Sümela Manastırı´nda deprem riski ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.