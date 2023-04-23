Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Boztepe Seyir Terası'nın açılışına katıldı:

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TRABZON (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Önümüzdeki günlerde Dışişleri Bakanlığımız Trabzon'da temsilcilik açacak. Dışişleriyle ilgili işlemlerimiz çok daha kolay olacak." dedi.

AK Parti'den Trabzon milletvekili adayı olan Bakan Karaismailoğlu, eşi Nilüfer Karaismailoğlu, AK Parti Trabzon milletvekili adayı Yılmaz Büyükaydın, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Selahattin Çebi ve vatandaşlarla "Doğru adımlarla yola devam" sloganıyla Trabzon Beşirli sahilinde yürüyüş yaptı.

Ardından Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek basın mensuplarının Ramazan Bayramı'nı kutlayan Karaismailoğlu, daha sonra Boztepe Seyir Terası ve Yürüyüş Alanı açılış törenine katıldı.

Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, Boztepe Seyir Terası'nın hem yürüme alanları hem seyir terası ve sosyal alanlarıyla kente ve Boztepe'ye renk katacağını söyledi.

Trabzon'a yapılan yatırımları anlatan Karaismailoğlu, yarın Kanuni Bulvarı'nı, 30 Nisan'da Ganita Parkı'nı Trabzonluların hizmetine sunacaklarını, 1 Mayıs'ta ise 43 kilometrelik Güney Çevre Yolu'nun birinci etabının temelini atacaklarını ifade etti.

- "Trabzon, Türkiye'nin parlayan yıldızı olmaya devam edecektir"

Trabzon'da turizmin çok hızlı geliştiğine işaret eden Karaismailoğlu, turizmin önündeki engelleri ortadan kaldırmak ve hizmet sektörünün gelişmesi için önemli çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Bakan Adil Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

'Dün Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmelerimizi tamamladık. Önümüzdeki günlerde Dışişleri Bakanlığımız Trabzon'da temsilcilik açacak. Dışişleriyle ilgili işlemlerimiz çok daha kolay olacak. Valimiz ile de konuştuk en kısa sürede yerini ayarlayacağız. Gelişen turizm sektörü için önemli çalışmaları hep beraber burada yöneteceğiz, geliştireceğiz. Şehrimiz gelişmeye çok müsait. Bütün uluslararası koridorların buluştuğu Trabzon Limanı ile birlikte 3 Mayıs'ta açılışını yapacağımız Zigana Tüneli ile birlikte Basra Körfezi'nden Trabzon'a bağlantı sağlanacak. Yeni tarihi ipek yollarından bahsediyoruz. Önümüzdeki yıllarda Trabzon, Türkiye'nin parlayan yıldızı olmaya devam edecektir."

Kentte yapılacak yeni havalimanı projesine değinen Karaismailoğlu, Trabzon'a yakışır, denize dolgu ve dünyanın en güzel havalimanına bu yıl başlamayı hedeflediklerini söyledi.

Karaismailoğlu, Trabzon'da 20 yıldır çok güzel şeyler yaptıklarını vurgulayarak, kentte şu anda devam eden 23 kara yolu projesi olduğunu belirtti.

- "Bunların hepsi yerli ve milli mühendislerimiz tarafından yapılıyor"

Bir taraftan dünyanın en büyük afetiyle mücadele ederken bir taraftan da dünyanın en büyük mega projelerini hizmete aldıklarını dile getiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Çarşamba günü Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nı, perşembe Akkuyu Nükleer Santrali ve 28 Nisan Cuma günü ise Adana'da çok önemli bir projeyi açacağız. 3 Mayıs'ta da dünyanın en büyük mega projelerinden Zigana Tüneli'ni açacağız. 14,5 kilometre uzunluğuyla Avrupa'nın en uzun tüneli. Çift tüplü. Yıllar önce bugünkü Zigana Tüneli açıldığında 1700 metre uzunluğunda ve tek tüplü tüneldi. O zaman bile bayram havasında karşılanmıştı. Bugün eski Türkiye ile yeni Türkiye'nin karşılaştırmasını görüyorsunuz. 1800 rakımda 1700 metre uzunluğunda tek tüp tünel bugün ise 1200 rakımda 14,5 kilometre uzunluğunda çift tüp tünel. Bunların hepsi yerli ve milli mühendislerimiz tarafından yapılıyor."

Karaismailoğlu, Türkiye'nin geri dönülemeyen bir istikrar sürecine girdiğini ifade ederek, "O istikrar süreci de sizlerin vereceği destekle inşallah 14 Mayıs'tan sonra da kesintisiz devam edecek." diye konuştu.

Dün Osmangazi Köprüsü'nden sadece 1 günde 87 bin 352 aracın geçtiğini dile getiren Karaismailoğlu, "Olmasaydı ne olacaktı? Bu araçların 80 bini bu seyahati gerçekleştiremeyecekti. O yüzden 20 yıldır Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde devlet olmanın gerekliliklerini yerine getiriyoruz." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, açılışını yaptıkları Boztepe Seyir Terası'nın ücretsiz olacağını da sözlerine ekledi.

Açılışa, Vali İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon milletvekili adayı Mustafa Şen, diğer milletvekili adayları Yılmaz Büyükaydın, Vehbi Koç ve Zafer Ofluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Ortahisar İlçe Başkanı Selahattin Çebi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, açılışın ardından Trabzon Tünel Akvaryum'u gezerek buradaki vatandaşlarla bayramlaştı.





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