Trabzon'da yaşayan sığınmacı ve depremzede çocuklar için 23 Nisan etkinliği düzenlendi

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TRABZON (AA) - Trabzon'daki sığınmacı, göçmen ve depremzede çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte doyasıya eğlendi.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği iş birliğinde Zağnos Vadisi'nde organize edilen etkinliğe, Avrasya Engelsiz Yaşam Derneği, Trabzon Otizm Derneği, Geleceğin Güçlü Gençleri Derneği, Uluslararası Sivil Toplum Ağı Derneği, Umuda Destek Derneği ve Türkiye Beyazay Derneği de katılım sağladı.

Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Muhammet Gül, yağışa rağmen etkinliğe katılan herkese teşekkür ederek, tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Göçmen ve sığınmacı çocukların yanı sıra Trabzon'da bulunan depremzede çocuklar da aileleriyle etkinliğe katıldı.

Etkinlikte tanışma ve iletişim, empatik düşünme, takım ve işbirliği, yüz boyama gibi çok sayıda çocuk atölyeleri yapıldı.

Maskotlar eşliğinde drama etkinlikleri ile çocuklar, doyasıya eğlendi.

Etkinliğe İl Göç İdaresi Müdürü Ramazan Latifoğlu ve göç personeli, milletvekili adayları ve çok sayıda vatandaş katıldı.





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