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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Asırlık kulübün çayları 52 yıldır "Hasan baba"dan

AA

Asırlık kulübün çayları 52 yıldır "Hasan baba"dan

TRABZON (AA) - MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzonlu 67 yaşındaki Hasan Topal, 1923'te kurulan Sebat Gençlik Spor Kulübünde yarım asrı aşkın çay servisi yapıyor.

Akçaabat ilçesinde yaşayan Topal, henüz ilkokul dönemindeyken Sebat Gençlik Spor Kulübü'ne gönül verdi.

O dönemde aile büyüklerinin yanında takımın maçlarını takip eden, gazete kupürlerinden konfeti yaparak kırmızı-beyazlı ekibe destek veren Topal, 15 yaşına geldiğinde kulüpte işe başladı.

O günden itibaren 52 yıldır kulüpte çaycılık yapan Topal, Bölgesel Amatör Lig 3. Grup'ta mücadele eden takımın antrenman ve maçlarını kaçırmıyor.

Kulüptekilerin "Hasan baba" diye hitap ettiği, 3 çocuk babası Topal, futbolcuların her sabah çayını demliyor, kahvaltısını hazırlıyor, öğle ve akşam yemekleriyle de yakından ilgileniyor.

- "Sebat sevgisi küçük yaşlardan beri devam ediyor"

Hasan Topal, AA muhabirine, Sebat Gençlik Spor Kulübü'nde 15 yaşındayken başladığı işinden 2008'de emekli olduğunu söyledi.

Emekli olmasına rağmen kulüple bağını koparmadığını dile getiren Topal, 52 yıldır çay ocağının başında olduğunu belirtti.

Topal, "Sebat Gençlik bir tutku oldu. Bir babanın, bir ailenin çocuğuna bağlılığı gibi bir şey." ifadelerini kullandı.

Takımın antrenman ve maçlarına giderek de kırmızı-beyazlı futbolculara destek olduğunu belirten Topal, şöyle devam etti:

"Öyle ki bir maç alırsın 20-30 yaş gençleşirsin, bir maç kaybedersin aksine olur, 30-40 yaş yaşlanırsın. Sebat sevgisi de öyle bir tutku bende, küçük yaşlardan beri devam ediyor. O sevgi olmasaydı ben şimdi burada olmazdım."

- "Hasan bizim her şeyimiz"

Sebat Gençlik Spor Kulübü Başkanı Cemil Kalkışım da Cumhuriyet ile yaşıt kulübün mazisinde çok sayıda başarının yer aldığını kaydetti.

Yıllardır kulübün içerisinde olduklarına işaret eden Kalkışım, şunları söyledi:

"Hasan bizim her şeyimiz. Ben çok seviyorum, Akçaabat'ta da herkes çok seviyor. Hasan bu takımın başkanı da ağabeyi de babası da. Şu anda kulüpte her şey Hasan'ın elinde. Futbolcuları motive ediyor. Onlara ağabeylik, babalık yapıyor. Çaylarıyla, yemekleriyle ilgileniyor. Hasan onların her şeyi."

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