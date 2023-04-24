Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kanuni Bulvarı'nın açılışında konuştu:

TRABZON (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bugün sizler gibi çalışma arkadaşlarımızla Türkiye'nin dört bir tarafında tam 5 bin şantiyede 700 bin çalışma arkadaşımızla ülkemizin geleceği için ter döküyoruz." dedi.

AK Parti'den milletvekili adayı olan Bakan Karaismailoğlu, Kanuni Bulvarı Çatak Kavşağı-Yenicuma Kavşağı arasının hizmete açılış töreninde yaptığı konuşmada, bugün Türkiye'de olduğu gibi Trabzon'da da eser ve hizmet fırtınası estirmeye devam ettiklerini söyledi.

Kanuni Bulvarı'nın önemli bir kesimini hizmete açtıklarını belirten Karaismailoğlu, "Birazdan da Araklı'ya geçeceğiz. Araklı Dağbaşı yolumuzun da inşallah temelini hep birlikte atacağız." diye konuştu.

Karaismailoğlu, Kanuni Bulvarı'nın ana aksının toplamda 28 kilometre olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama bağlantı yollarıyla beraber de tam 62 kilometrelik bir projemiz. Tabii 28 kilometrelik yolumuzun bugün itibarıyla 18 kilometresini tamamlamış oluyoruz. Akçaabat-Yıldızlı kavşağından ayrılarak Kanuni Bulvarı üzerinden bugün açacağımız kesim Çatak-Erdoğdu ve içinde bulunduğumuz Bahçecik Tüneli viyadüklerimizle Yenicuma, Meydan ve Boztepe bağlantılarını tamamlamış oluyoruz. İnşallah bu yıl içerisinde de projemizi Değirmendere üzerinden sahil yoluna bağladığımızda şehir içi geçişe de önemli bir alternatif yol olarak çok kıymetli eserimizi tamamlamış olacağız."

Kanun Bulvarı'nın şehir merkezinden geçmesi nedeniyle hem maliyet açısından çok yüksek hem de zaman alan bir proje olduğunu aktaran Karaismaioğlu, "Ama hamdolsun son yıllardaki projemize verdiğimiz önem, devletimizin, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Trabzon'a vermiş olduğu önemle bizlere ayırmış olduğu önemli bütçelerle bu projemizin son aşamasına doğru geliyoruz." dedi.

- "Amacımız bu projeleri kısa sürede bitirerek Trabzonluların hizmetine sunmak"

Karaismailoğlu, Trabzon'da sadece Karayolları yatırımlarının son 20 yıldaki bedelinin 75 milyar lira olduğuna dikkati çekerek, "Trabzon genelinde şu anda devam eden, yaptığımız yatırımların dışında 24 projede 28 milyar liralık yatırımımız da şu an hızlı bir şekilde devam ediyor." ifadesini kullandı.

Kentte devam eden yatırımları anlatan Karaismailoğlu, amaçlarının bu projeleri kısa sürede bitirerek Trabzonluların hizmetine sunmak olduğunu kaydetti.

Bakan Karaismaioğlu, Trabzon'un toplam ihracat rakamının 1,2 milyar dolar olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Yatırımlarımızı yaptığımızda kısa vadede Trabzon'un ihracat rakamını yapacağımız planlamalarla 3,5 milyar dolara, orta vadede de 5 milyar dolara çıkarmak için master planlarımızı yaptık. Tabii Kanuni Bulvarı şehir içi trafiğine önemli bir rahatlama sağlayacak. Tabii ki yeterli değil. Bunun için Güney Çevre Yolu'muzu projelendirdik. Tam 43 kilometre uzunluğunda Akçaabat'a girmeden Mersin'den başlayıp güneyden Trabzon şehir merkezini çepeçevre sararak Arsin'de son bulacak toplam 43 kilometrelik yolumuzun projelerini tamamladık. İnşallah 1 Mayıs'ta hep beraber bugün olduğu gibi Mersin'de Güney Çevre Yolu'muzun temelini hep birlikte atacağız. 1 Mayıs'ta işçi bayramımızı çevre yolumuzun temelini atarak hep birlikte kutlayacağız."

Çevre Yolu Projesi'nin Trabzon için çok önemli olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, "İnşallah en kısa zamanda bitirmek için Trabzon'dan alacağımız güçlü destekle projemizin takipçisi olacağız." dedi.

- "Ülkemizin, vatandaşımızın geleceğini konuşuyoruz"

Bakan Karaismailoğlu, 14 Mayıs seçiminin önemli olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Değerli arkadaşlarım bizler teknik adamız aslında, siyaset konuşmuyoruz. Ülkemizin, vatandaşımızın geleceğini konuşuyoruz. İktidarlar, yerel yönetimler ne için göreve gelirler, vatandaşına hizmet etmek, vatandaşın hayatını kolaylaştırmak için. Ama sizler CHP'li bir belediyenin vatandaşına, halkına yaptığı bir hizmetle gündeme geldiğini hiç gördünüz mü? Sonuçta bu hizmeti yapanlar bütçelerini devletten alıyorlar. Devletimiz bunlara bütçeler aktarıyor. Bakanlığımıza aktardıkları gibi. Bakanlığımıza gelen bütçeler biliyorsunuz hizmet olarak vatandaşımıza geri geliyor. Aynı şekilde bütün belediyelere yapılıyor bu yatırımlar ama maalesef üzülerek görüyoruz ve izliyoruz muhalefet belediyelerinde hiç böyle hareketlilik yok, heyecan yok, dert yok, tasa da yok. Ama laf çok. Lafla da peynir gemisi yürümüyor."

İstanbul Büyükşehir Belediyesini eleştiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesinde ulaşımı bedava yapacaklardı veya çok ucuzlatacaklardı, bakın 2,65 liradan almış oldukları toplu taşıma ücretini şu anda 9,90 liraya taşıyorlar. Müsaade etseydi teknik kurullar, 15 liraya çıkartacaklardı yani yüzde 400 artış sağlamışlar bedava yapacakları toplum taşımayı. Namus sözü vermişlerdi değerli arkadaşlar, bir tane işçi işten atmayacaklardı. İşçi kardeşlerim, çalışan kardeşlerim bunun kıymetini bilin. Bakın bir kişi işten atmayacaklardı ve namus sözü verilmişti, tam 25 bin kişiyi sadece İstanbul'da işten attılar. Bunların verdikleri söz böyledir. O yüzden bütün vatandaşlarımız uyanık olmalı. Bütün çalışma arkadaşlarım uyanık olmalı. Bu bir siyaset değildir, ülkemizin geleceğini, vatandaşımızın, milletimizin geleceğini konuşuyoruz."

- "Ülkenin dört bir yanında çok önemli işler yapıldı"

Türkiye'de yapılan mega projelere dikkati çeken Bakan Karaismailoğlu, "Bugün sizler gibi çalışma arkadaşlarımızla Türkiye'nin dört bir tarafında tam 5 bin şantiyede 700 bin çalışma arkadaşımızla ülkemizin geleceği için ter döküyoruz." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, Osmangazi Köprüsü'nün önemine işaret ederek, "Osmangazi Köprüsü'nden bayramın ikinci günü tam 82 bin 352 araç geçmişti. Bakın dün bayramın üçüncü günü ayrı bir rekor daha kırıldı Osmangazi Köprüsü'nde, tam 102 bin 700 araç geçti. Türkiye 20 yıldır Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde devlet olmanın gerekliliklerini yerine getiriyor. Eğer biz devletsek vatandaşımızın rahatı konforu ve standartlarının yükseltilmesi konusunda çalışmamız lazım." diye konuştu.

Ülkenin dört bir yanında çok önemli işler yapıldığını vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün Kanuni Bulvarı'ndayız. 3 Mayıs'ta Zigana Tüneli'nde olacağız. Zigana Tüneli 14,5 kilometre uzunluğuyla Avrupa'nın en uzun tüneli. Kim yaptı? Bizim çalışma arkadaşlarımızla beraber yaptık. Tamamen yerli ve milli mühendislik teknolojileriyle dünyanın en büyük mega projelerinden bir tanesini yaptık. Çarşamba günü Ankara-Sivas hattını açıyoruz, değerli arkadaşlar. Tam 70 milyar liranın üzerindeki en büyük mega projelerimizden bir tanesi."

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nun da açılış konuşması yaptığı program, kurdele kesimiyle sona erdi.

Programa, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Bahar Ayvazoğlu ve Salih Cora, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda ilgili katıldı.

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