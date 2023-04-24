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Trabzon'da 500 acil servis çalışanına iletişim ve farklı alanlarda eğitim verilecek

AA

Trabzon'da 500 acil servis çalışanına iletişim ve farklı alanlarda eğitim verilecek

TRABZON (AA) - Trabzon'da, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle acil servis çalışanlarına yönelik eğitim semineri başladı.

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplantı Salonunda düzenlenen "Sağlık Kurumlarında Genç İstihdamı Güçlendirme Eğitimi" kapsamında özel, kamu ve fakülte hastanelerinin acil servislerinde görev yapan sağlıkçılara, alanında uzman eğitimciler tarafından tıp hukuku, iletişim ve yönetişim başta olmak üzere farklı konularda 5 gün eğitim verilecek.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, sosyal hizmet uzmanı Refik Akten'in "Hasta ve hasta yakınlarıyla iletişim" konulu dersine katıldı.

Usta, AA muhabirine, eğitimin pilot uygulamasını geçen yıl Fatih Devlet Hastanesinde düzenlediklerini, acilde çalışan doktorundan temizlik personeline kadar her personelin hem iletişim hem de kriz yönetimi gibi konularda eğitilmesini ve pratik düşünceye kavuşmasını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Bu tür eğitimlerin sağlık çalışanları açısından önemine vurgu yapan Usta, "Projeyi genişleterek DOKA'ya sunduk ve kabul edilmesiyle ilimizdeki özel, kamu ve fakülte hastanelerinde çalışan personele yönelik eğitimler planladık. Eğitimin ilk ayağını burada yapıyoruz ama eğitimlerimizi üçe ayırarak Vakfıkebir, Yomra ve Ortahisar ilçelerimizde de gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Usta, eğitimlerle sağlıkta şiddet konusunun önüne geçmeyi hedeflediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Vatandaşa karşı doğru yaklaşımımızla iletişim becerilerini daha üst seviyeye çıkartarak şiddete maruz kalmalarını belki engellemiş, aynı zamanda şiddete meyilli kişilerin yöneltilmesini de çok daha bilinçli şekilde sağlamış olacağız. Bundan yola çıkarak sağlıktaki şiddetin ilimiz ölçeğinde daha aşağılara geleceğine inanıyoruz. Amacımız şiddetin tamamen bitmesi çünkü doğru bir tarafı bulunmamaktadır."

Sağlık Müdürü Usta, özel, kamu ve fakülte hastanelerinde toplam 500 personelin eğitim alarak acillerdeki sıkıntılara dokunuş sağlayacağını düşündüklerini sözlerine ekledi.

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hasan Rıza Aydın da sağlıkta hizmet kalitesini artırmak için sağlıkçıların eğitimlerinin önemli olduğunu belirterek, projenin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

- "Bu gibi eğitimlerin profesyonellerce herkese verilmesi gerektiğini düşünüyorum"

Eğitime katılan Dr. Öğr. Üyesi Özgen Gönenç Çekiç, acil servislerde sağlık çalışanlarıyla hastaların iletişiminin çok güçlü olması gerektiği vurgulayarak, "Bu gibi eğitimlerin profesyonellerce herkese verilmesi gerektiğini düşünüyorum. İletişim her alanda olduğu gibi özellikle acil servislerde çok kıymetli ama bunu profesyonel kişilerin eğitimleriyle almak daha kıymetli. Toplumumuzun genelinde sağlık okur yazarlığının ciddi şekilde ele alınıp artırılması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

20 yıldır acil serviste görev yapan hemşire Aysun Şahin ise eğitimlerin sağlık çalışanları için çok faydalı olduğunu, kendilerini geliştirdiklerini söyledi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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