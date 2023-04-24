Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Denizbank'tan "dolandırıcı müdür" ile ilgili açıklama

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 29 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Arabam.com Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki akşam antrenmanı, dinamik ısınma hareketleriyle başladı.

Bordo-mavililer, pas çalışması ile devam eden antrenmanı aerobik parkur çalışmasıyla tamamladı.

Trabzonspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.