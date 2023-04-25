Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı

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TRABZON (AA) - Trabzon'da haklarında yakalama kararı bulunan 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü, Ortahisar Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ve Araklı Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 6 yıl hapis cezası bulunan M.C, "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak, kullanmak" cezası bulunan M.A. ile "sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" cezasından aranan Ş.G. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından hükümlü ve şüpheliler, cezaevine teslim edildi.

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