Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Trabzon Valiliğini ziyaret etti

TRABZON (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Trabzon Valiliğine ziyarette bulundu.

Toplantı, açılış ve ziyaretleri kapsamında Trabzon'a gelen Bakan Kirişci, Valiliği ziyaret etti.

Bakan Kirişci'yi, Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, AK Parti Trabzon milletvekili adayları Vehbi Koç ve Yılmaz Büyükaydın karşıladı.

Valilik şeref defterini imzalayan Kirişci, burada yaptığı konuşmada, "Doğup büyüdüğüm Kahramanmaraş'tan kardeşlik noktasında ayrılmaz güçlü bir bağı olan, Gazi Mustafa Kemal'in de kalp gücü veren diye ifade ettiği Trabzonlu hemşehrilerimizi ziyaret etmek üzere kente geldik." dedi.

Kirişci, kentte öncelikle hizmete alacakları 2 tesisi açacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye genelinde 43'üncüsünü gerçekleştireceğimiz sektör buluşması çerçevesinde de tarım ve hayvansal üretim noktasında yaptıklarımız, yapmak istediklerimiz, vatandaşlarımızın bu alandaki problemleri de dahil olmak üzere bir istişare toplantısı yapacağız. Toplantımızın şimdiden hayırlı olmasını, tesislerimizin de Trabzonlulara, sevgili hemşehrilerimize hayırlı hizmetler sunmasını diliyorum."





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