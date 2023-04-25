Trabzon'da kargo gönderisinde kaçak tütün ve tütün mamulleri ele geçirildi

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TRABZON (AA) - Trabzon'da kargo gönderilerinin içerisinde gümrük kaçağı sigara, elektronik sigara ve pipo tütünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu C.S'ye ait kargo gönderileri içerisinde yüklü miktarda kaçak sigara, elektronik sigara ve pipo tütünü olduğu belirlendi.

Operasyonda, gümrük kaçağı 4 bin 710 paket sigara, 2 bin 58 paket 25 gramlık pipo tütünü, 4 bin 90 elektronik sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili C.S. gözaltına alındı.​​​​​​​

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