Bakan Karaismailoğlu, Trabzon Şehir Hastanesi şantiye alanında incelemede bulundu:

TRABZON (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon Şehir Hastanesi'nin 26 Şubat 2025'te Trabzon'un ve Türkiye'nin hizmetine sunulmasını hedeflediklerini bildirdi.



Trabzon Şehir Hastanesi şantiye alanında incelemede bulunan Bakan Karaismailoğlu, gazetecilere, Türkiye'nin ve dünyanın en modern hastanelerinden birinin burada inşa edildiğini söyledi.

Hastanenin 275 bin metrekarelik alanda kurulduğuna işaret eden Karaismailoğlu, "Hastanemizin 900 yatak kapasitesi var ama altyapı çalışmalarımızda 1500 yatak kapasitesini esas aldık. Yani istenildiği anda 1500 yatak kapasitesine kadar ulaşabiliyor." dedi.



Karaismailoğlu, hastanenin 2 bin 500 araçlık otoparkının da olacağını belirterek, "33 ameliyathanemiz olacak. Yani aynı anda 33 ameliyatın yapılabileceği dört başı mamur, dünyanın en modern hastanelerinden birisi olacak. Yine Türkiye'nin dört bir tarafındaki örnek şehir hastanelerinden, en güzellerinden bir tanesi şu anda Trabzon'da kuruluyor." diye konuştu.

- "Şu an yüklenici arazide"

Geçen yıldan bu tarafa belli aksamaların olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Malumlarınız dünyadaki küresel tedarik zincirlerinin aksaması nedeniyle tasfiye kararnamesinden sonra burada bir yüklenicide el değişikliği oldu. Şubat itibarıyla da bütün yeni yükleniciyle ilgili işlemler, yeni ihaleler, sözleşmeler, yer teslimleri hepsi tamamlandı. Şu an yüklenici arazide. Şu an için 300 çalışma arkadaşımızla arazideler ama önümüzdeki günlerde burası kısa vadede 1000 kişiye ve yine yaz ayını bulmadan 3 bin kişiye ulaşacak. Çok hareketli bir alana giriyoruz inşallah. Burada da hedef 26 Şubat 2025'te buranın Trabzon'un ve Türkiye'nin hizmetine sunulması."

Karaismailoğlu, Trabzon'a şehir hastanesini kazandıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür ederek, Trabzon için tüm bakanlıkların çok önemli projeleri olduğunu söyledi.



- "Bütün sektörlerde çok önemli projelerimiz var"

Trabzon için 1 Mayıs'ın çok önemli günlerden biri olacağını vurgulayan Karaismailoğlu, "Yıllardır konuştuğumuz 43 kilometre uzunluğunda Trabzon'un ulaşım derdini yıllarca rafa kaldıracak, tarihe boğacak Güney Çevre Yolu'muzun temelini 1 Mayıs'ta İşçi Bayramı'nda, bütün işçi kardeşlerimizle bütün Akçaabatlılarla, Trabzonlularla temelini atıp inşallah bundan sonra da projemizin kısa zamanda bitirilmesi için takiplerimizi yapacağız." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Trabzon için çok büyük düşünceleri olduğunu belirterek, "Bölgemizin ticaretini, istihdamını, ekonomisini, turizmini, tarımını geliştirmek için bütün sektörlerde çok önemli projelerimiz var. Zaten şu an yaptığımız icraatlarla bunu görüyorsunuz ama bunlar önümüzdeki günlerde çok daha hızlanarak devam edecektir." diye konuştu.

- "Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde icraatlar bitmez"

Önemli projeler hakkında değerlendirmede bulunan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aynı şekilde bu bulunduğumuz hem Trabzon Şehir Hastanesi hem Akyazı Stadyumu, Akçaabat ve Trabzon meydanını birbirine bağlayan hafif raylı sistem için de uygulama projelerimize başladık. İnşallah bakanlığımız da onu kısa sürede bitirdiği zaman onun da yapımına başlayıp 3 yıl içerisinde bitirme hedefimiz var. Aynı şekilde demir yolu, hızlı tren çalışmalarımız da planlamalarımız çerçevesinde, takiplerini devam ettiriyoruz. Tabii 3 Mayıs'ta aslında Türkiye ulaşım tarihi ve dünya ulaştırma altyapı proje tarihi için çok önemli günlerden bir tanesi. Avrupa'nın en uzun tünelini 3 Mayıs'ta inşallah Trabzon'da Zigana Tüneli'nde açacağız. Bu da bittiğinde 14,5 kilometre uzunluğunda çift tüp olarak kendi milli yerli mühendislerimizin tamamen çalışarak ürettiği ve Türkiye ve dünyaya kazandırdığı en önemli projelerden bir tanesi olarak tarihe geçecektir."

Bakan Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Trabzon ve Türkiye genelinde devam eden çalışmalarına işaret ederek, "Türkiye'de özellikle AK Parti hükümetlerinde Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde icraatlar bitmez. Hedefimiz, büyük, güçlü Türkiye. İnşallah 14 Mayıs'ta da vatandaşımızın takdirleriyle bu hizmetler artarak devam edecektir." diye konuştu.



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