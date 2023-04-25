Trabzonspor Teknik Direktörü Bjelica, yarışmacı bir takım oluşturmak istiyor:

TRABZON (AA) - Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, "Buraya geldiğimiz ilk andan itibaren yarışmacı, güçlü, her maçta kazanmak için mücadele eden ve kazanan bir takım oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

Bjelica, Arabam.com Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takımın antrenmanı öncesi basın toplantısı düzenledi.

Hırvat teknik adam, Trabzonspor ile görüşmesinin uzun sürmediğini belirterek, "İki günlük bir süre oldu. Kulüp bana olan ilgisini net bir şekilde anlattı. Görüşmeler çok fazla uzamadan ben de orada olmak istedim. Herkes görüşlerini çok net ve hızlıca ifade ettiği için, iki gün süren kısa bir görüşme periyodumuz oldu." diye konuştu.

"Buraya gelmeden önce Trabzonspor'un çok büyük bir kulüp veTürkiye liginin son şampiyonu olduğunu, ne kadar büyük hedeflere koştuğunu bilen birisiydim." diyen Bjelica, geldiğinde de bunu gördüğünü söyledi.

Bjelica, "Tabii ki problemleri olan bir kulübe geldiğimin farkındaydım. Çünkü bu sorunlar olmasaydı eğer, ben de burada olmazdım. Hep beraber çalışarak bu sorunları çözebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü ben burada olmaktan dolayı çok mutluyum ve geldiğimde de beklediğim şeyleri gördüğümü söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.





- "Kazanan takım oluşturmak istiyoruz"

Trabzonspor'da sorunları düzeltme adına neler yapabileceği yönündeki soruyu deneyimli teknik adam, şöyle yanıtladı:

"Aslında 5 değil, 6 aylık bir hedeften bahsedebiliriz. Çünkü sezonun başında bir Süper Kupa maçı da vardı ve bu takım kupayı kazanma başarısı gösterdi. Tabii ki hatalar yapılmış olabilir. Bir şeyler yapmaya çalışıyorsanız, hatalar da yapabiliyorsunuz. Bu takımın belki gücünü gösteremediği, kendi seviyesinin altında oynadığı maçlar oldu. Biz de buraya geldiğimiz ilk andan itibaren yarışmacı, güçlü, her maçta kazanmak için mücadele eden ve kazanan bir takım oluşturmayı hedefliyoruz. Bu hedeflerimizi gerçekleştirmek adına çok çalışmamız gerekiyor. Oyuncu grubunda gördüğüm şeylerden bir tanesi de bizimle beraber çalışmaya, bu uğurda mücadele vermeye hazır olmalarıydı. Bu da beni mutlu ediyor. Tek hedefimiz geçen sene Trabzonspor'un yakaladığı başarıları tekrarlayabilmek."





- "Gidecek ve kalacak oyuncular konusunda karar almadık"

Bordo-mavili çalıştırıcı, gelecek sezonun kadro planlamasına başlamadıklarını dile getirirken, "Gidecek ve kalacak oyuncular konusunda karar almadık. Çünkü ben henüz iki gündür buradayım. İki antrenman yapma fırsatı bulabildim takımla ve sadece bir maç oynayabildik. Sadece 2-3 gün geçirdiğiniz insanlarla ilgili erken karar almanın çok adil olacağını düşünmüyorum. Önümüzdeki haftalarda bu konu tabii ki gündeme gelecektir." açıklamasını yaptı.

Türkiye liginin çok yarışmacı bir organizasyon olduğunu ve bunun son yıllarda çok daha fazla kendini gösterdiğini anlatan Bjelica, "Burada çok iyi hocalar, antrenörler ve futbolcular var. Kazanabilmek için çok mücadele etmeniz gerek. Bizim işimiz, Trabzonspor'un bugününün dünden daha iyi olması. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Bjelica, Trabzonspor'un geçen yıl yaşadığı şampiyonluk sonrası kutlamalara değinerek, "Kutlamalarla alakalı videoları bana gönderenler oldu ve izledim. Bu videoları izlediğinizde çok mutlu oluyorsunuz. Tüylerinizi diken diken eden görüntüler. Biz de önümüzdeki sezon aynı başarıları ve aynı kutlamaları yaşayabilmek adına var gücümüzle çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Hem bu sezonu en iyi şekilde tamamlayabilmek hem de gelecek sezona kazanımlarla başlayabilmek adına kalan 7 maçın kendileri için çok büyük önem taşıdığını vurgulayan Bjelica, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki 7 maçlık süreci, bizler gibi çok önemli olduğunu düşünen oyuncularla beraber oynayacağız. Bizimle beraber kimlerin kalmak istediğini, kimlerin kalabileceğini ya da kimlere güvenebileceğimizi göreceğimiz bir süreç olacak. Oyuncularıma da bu 7 maçın benim için çok önemli olduğunu, her maçı kazanmak istediğimi ve bu 7 maçın tamamını kazanmak isteyen oyuncularla oynayacağımı ifade etmiştim. Oyuncularımız da bu konunun bilincindeler. Yapmamız gereken, bu yıldan kazandıklarımızla beraber çok daha yarışmacı, çok daha güçlü bir takım oluşturabilmek. Tabii ki hem oyuncularımızla hem antrenörlerimizle hem de kulübümüzle yaptığımız bütün görüşmelerde bu sene ile önümüzdeki sezonun üzerine konuşuyoruz. Tabii ki hatalar yapılmış olabilir. Herhangi bir kimse de bireysel hatalar yapılabilir. Hem oyuncular hem kulüp tarafından olabilir. Ben de bu hataların üzerine gidip, bu hataların neler olduğunu görüp, tekrar yapmamak adına bütün oyuncularımızla ve antrenörlerimizle görüşmelerimi sürdürüyorum."





- "Taraftarları hayal kırıklığına uğratmak istemiyoruz"

Nenad Bjelica, Trabzonspor taraftarının sezon sonuna kadar kendilerine destek olmasını istediklerini belirtterek, "Onlara önümüzdeki sezona yönelik şunun sözünü verebilirim; yarışmacı bir takımları olacak ve bütün maçlarda 1. dakikadan 90. dakikaya kadar hep mücadele eden, her zaman çalışan ve her şeyini veren bir takım görecekler. Çünkü çalıştırdığım bütün takımlarda hep böyle olmuştur. Bunun sözünü verebilirim." şeklinde konuştu.



Taraftar desteğinin önemine dikkati çeken Hırvat teknik adam, "Onları hiçbir zaman hayal kırıklığına uğratmak istemiyoruz. Hayal kırıklığından kastım, sonuçlar değil aslında. Çünkü maçları kazanabilir, kaybedebilir ya da berabere kalabilirsiniz. Önemli olan sizi izleyen taraftarlarınızı hayal kırıklığına uğratmamaktır. Bizim takımımız da maç ne kadar sürerse sürsün bunu yapacak. Önümüzdeki 1,5 aylık süreçte her şeyi daha iyi görebilme ve daha iyi yapabilme şansımız olacak. Bu sene elde edeceğimiz deneyimi, önümüzdeki sezon başarılı olabilmek adına kullanacağız. Bu sezon bir oyun tarzı, bir oyun stili yaratmaya çalışacağız. Bu da çalışarak olacak. Şunu da söyleyebilirsiniz, 'Bu bir risk!'. Çünkü kendi yaratmadığınız bir takımla mücadele etmeye çalışıyorsunuz. Bunun bir risk olduğunu kabul edebiliriz ama ben bu riski alıyorum." ifadelerini kullandı.

Bjelica, transfer gündemlerinde Hırvat oyuncular olup olmayacağıyla ilgili, "Oyuncu konusunda kulübümüzün stratejisine bakacağız. Bir görüşmemiz tabii ki olacak. Son yıllarda özellikle Hırvat futbolunun yükselişte olduğunu, Hırvat oyuncuların üst seviyelerde oynadığını görebilirsiniz. Tabii ki bunların içerisinde maliyetli oyuncular da var. Ancak ben oyuncu seçerken pasaportuna bakan birisi asla olmadım. Benim oyuncularda baktığım ve aradığım tek şart, futbol karakteri ve futbol mantalitesidir. Eğer futbol karakterleri, mantaliteleri bize uyuyorsa, Trabzonspor için sahada mücadele edecek ve her şeyini verebilecek bir oyuncuysa tabii ki takımımıza katılabilir. Bunun için Hırvat ya da başka bir milletten olması beni ilgilendirmez. Çünkü benim aradığım konu bu değil. İnsanların pasaportuna bakmam. Tabii ki Hırvat oyuncular da gelebilir ama benim önceliğim her zaman bu olacak." diyerek sözlerini tamamladı.





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