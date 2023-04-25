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Et ve Süt Kurumu Trabzon Et Kombinası açıldı

AA

Et ve Süt Kurumu Trabzon Et Kombinası açıldı

TRABZON (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Üreticilerimiz Allah'ın izniyle sözleşmeli besicilik, sözleşmeli süt inekçiliği sayesinde yarın bugünkünden daha düzenli ve öngörülebilir bir görünüme kavuşacak. Bu ülkenin her türlü ihtiyacı yerli ve milli olarak üretilmeye devam edecek, daha fazlası sağlanacak." dedi.

Bakan Kirişci, Et ve Süt Kurumu Trabzon Et Kombinası'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, 21 yılda tarım ve hayvancılığa 817 milyar liralık destek verildiğini söyledi.

"2002 yılında bitkisel üretim 98 milyon ton iken şu anda 128,6 milyon tona getirdik." diyen Kirişci, bunun tüm zamanların en yüksek üretimi olduğunu, bitkisel üretimde yüzde 30'un üzerinde artış sağladıklarını ifade etti.

Kirişci, hayvansal üretimde ise büyükbaş hayvan sayısını yüzde 72 artışla 17 milyona çıkardıklarını belirterek, "Yine yüzde 76'lık artışla 20 yılda küçükbaşta da 56,3 milyona hayvan sayımızı çıkardık. Bunu ne için söylüyorum? 'Bu ülke üretmiyor.' diyenler artık duysunlar. Bu ülkenin üreten üreticilerine hakaret etmekten vazgeçsinler." diye konuştu.

Muhalefeti eleştiren Kirişci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Togg'u görürler, hala bunun bir kağıttan otomobil olduğunu söyleyebilecek kadar ileri giderler. O lüks araçlarıyla kullandıkları otoyollar, duble yollar, bindikleri hızlı trenler, hava yolunu halkın yolu yapan iktidarımızın Türk Hava Yolları'yla uçtukları halde bunları inkar edenler, artık onlara diyecek bir şey yok. Son manşet Karadeniz gazıyla ilgili oldu. Gazın varlığı eğer gerçekse bundan mutlu olacaklarını ama bunun Rus gazı olduğunu söyleyecek kadar da artık bu memleketle bağını koparmış olan bir ana ve yavru muhalefet dizini var. Allah onları ıslah eylesin."

Kirişci, açılışını yaptıkları tesiste alınan etlerin kesim ve işleme faaliyetinin yürütüleceğini kaydederek, "2 bin 600 ton kıyma, 450 ton kuşbaşı, 200 tondan fazla kavurma olmak üzere antrikot ve diğer ürünler burada üretilip inşallah Trabzon başta olmak üzere bölge illerine sevk edilecek." dedi.

- "Meralarıyla zengin bu coğrafya hayvancılıkta da yine varlığını gösterecek"

Et ve Balık Kurumu'nun, üretmeleri konusunda üreticileri teşvik edeceğini vurgulayan Kirişci, şöyle devam etti:

"Üreticilerimiz Allah'ın izniyle sözleşmeli besicilik, sözleşmeli süt inekçiliği sayesinde yarın bugünkünden daha düzenli ve öngörülebilir bir görünüme kavuşacak. Bu ülkenin her türlü ihtiyacı yerli ve milli olarak üretilmeye devam edecek, daha fazlası sağlanacak. Bu tesis sayesinde bu bölgede Akçaabat köftemiz başta olmak üzere bu tür ürünlerin de dağıtımı mümkün hale gelecek. Tanzim satışlarda, Tarım ve Kredi'nin kooperatif marketlerindeki et reyonlarında da satışları olacak. Ordu, Giresun Rize, Artvin, Gümüşhane başta olmak üzere bu bölgeye hizmet verecek bir tesis."

Bakan Kirişci, bölgede 550 bin civarında büyükbaş, 845 bin civarında da küçükbaş hayvan olduğunu kaydederek, "Bunlara 2002 yılında verilen toplam destek miktarı 1 milyon 275 bin liraydı. Bugün 120 milyon 750 bine ulaştı. İnşallah bu tesisle daha fazla bu bölgede hayvancılık hayat bulacak. Çünkü meralarıyla zengin bu coğrafya hayvancılıkta da yine varlığını gösterecek. Biz çayla fındıkla bu bölgenin yetinmemesini, özellikle hayvancılıkla ilgili daha fazla üretim yapmasını istiyoruz." diye konuştu.

Bakanlık olarak önemsedikleri bir hususun da her şehrin kendine yetmesi olduğunu vurgulayarak, "Biz bunu kent tarımıyla destekliyoruz. Ülkelerin kendilerine yeterliliği neyse mutlak suretle şehirlerin de kendi kendilerine yeterliliği esas olmalıdır. Böyle olduğu takdirde Allah göstermesin bir risk anında, bu deprem olur, bu bir sel olur, bu bir taşkın olur, bu bir yangın olur ama bütün bunlara karşı mutlak suretle kendi üretimimizi kendi coğrafyamızda yapıyor olmamız lazım." ifadelerini kullandı.

- "11 ilimizin tamamını ayağa kaldırdığımız gibi bu caddeyi de ayağa kaldıracağız"

Kirişci, 6 Şubat'ta yaşanan depremlere değinerek, şunları söyledi:

"110 bin kilometrekarelik bir alanda ve 14 milyon vatandaşımızı doğrudan, 85 milyonu da dolaylı olarak etkileyen bu depremde biz Trabzonlu kardeşlerimizi yanımızda gördük. Allah hepinizden razı olsun. Bu kardeş olmanın, bir olmanın, beraber olmanın gereğiydi. Bizim en büyük caddemiz, en kıymetli caddemiz Trabzon Caddesi idi, depremde ağır hasar gördü. ama Allah'ın izniyle adıyla da altyapısıyla da üst yapısıyla da bu caddeyi tıpkı ilin tamamını, hatta 11 ilimizin tamamını ayağa kaldırdığımız gibi bu caddeyi de ayağa kaldıracağız."

Deprem bölgesinden gelenlere ev sahipliklerinden ötürü Trabzonlulara teşekkür eden Bakan Kirişci, şöyle konuştu:

"Rabb'im bu milletin yolunu da bahtını da açık eylesin. Bu millet, aziz bir millet, bu millet pek çok bu tür afetlerin üstesinden geldi, Allah'ın izniyle bu afetin de tamamen üstesinden gelecek ki 3 gün önce daha 28 gün gibi oldukça kısa bir sürede depremin 77. gününde biz köy evlerimizi yaptık ve anahtarlarını vatandaşlarımıza teslim ettik. 99 depremini gördük, değil mi? Çıkardığınız ki onları enkazın altından çıkaracak doğru dürüst bir arama kurtarma ekibimiz bile yoktu ve onları bindireceğimiz ambulanslarımız yoktu. Şimdi biz 'Acaba hava müsait olsa şu ambulans uçaklarla helikopterlerle buradaki yaralıları alıp ilgili hastanelere ulaştırabilir miyiz?' dedik. Nereden nereye."

Kirişci, Trabzonluların ferasetine gerçekten güvendiğini dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu seçimin herhangi bir seçim olmadığını, Sayın Cumhurbaşkanının sadece bu ülke için görevine devam etmesi gereken bir lider olmadığını, bütün mazlum ve mağdur coğrafyaların lideri olduğunu bildiğinizi biliyorum. Sahip çıktığınızı da biliyorum ama sizden daha fazla destek olmanızı istiyorum. Çünkü gerçekten 14 Mayıs'ı 85 milyon kadar İslam coğrafyası ve gönül coğrafyamızdaki dost ve kardeş ülkelerin yöneticilerinin de takip ettiğini bilmenizi isterim. Bu duygularla 14 Mayıs akşamı o büyük zaferde buluşmak üzere."

- "Trabzon genelinde devam eden 24 kara yolu projemiz var"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise Trabzon'a kazandırılan tesisin bölgedeki hayvancılığın ve tarımın gelişmesine çok önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Son teknolojiyle üretilmiş kaliteli bir tesisin bölgeye kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Karaismailoğlu, bu tesislerle bölgelerin, illerin, ilçelerin gelişeceğini ifade etti.

Trabzon'un gelişmesi için ne gerekiyorsa yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini aktaran Bakan Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bölgemizde hakikaten çok kıymetli işler yaptık. Sadece Karayolları Genel Müdürlüğünün Trabzon'a yapmış olduğu son 20 yıldaki yatırım tutarı tam 75 milyar lira civarındadır. Şu an Trabzon genelinde devam eden 24 kara yolu projemiz var. Bunun da bugünkü mali değeri tam 28 milyar liradır." dedi.

Karaismailoğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlere değinerek, şunları söyledi:

"Şuna inanın oralar eskisinden çok daha iyi olacaktır en kısa zamanda. Çünkü büyük güçlü Türkiye Cumhuriyeti hem deprem bölgesindeki felakette cansiperane mücadele ediyor, bakın bir taraftan da ülkenin dört bir tarafında açılışlar yapıyoruz. Bu herkese, her ülkeye, her yönetime nasip olmaz. Bunun için güçlü lider ve güçlü iradeler gerekir. Allah'a hamdolsun, Türkiye 20 yıldır güçlü lider ve güçlü irade sayesinde yönetiliyor. Bundan sonra da bunun önünü kimse kesemeyecektir."

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan ile Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim'in de konuşma yaptığı programda, kurdele kesilerek tesisisin açılışı gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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