Trabzon'da yaralı bulunan yunus yavrusu tedavisinin ardından denize bırakıldı

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaralı bulunan yunus yavrusu, tedavisinin ardından denize bırakıldı.



İlçenin Akçakale Mahallesi Liman mevkisinde su yüzeyinde yunus gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Akçaabat İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yunusu bulunduğu yerden alarak karaya çıkardı.

Yavru yunusun yaralı olduğunun belirlenmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bilgi verildi.

Bölgeye gelen veteriner hekimin tedavisini yaptığı yunus yavrusu denize bırakıldı.

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