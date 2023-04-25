Trabzon Akoluk İçme Suyu Arıtma Tesisi açıldı

TRABZON (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Bu ülke 2023'te başlayan yeni yüzyılda Allah'ın izniyle bu tür tesislerin çok daha fazlasını elde edecek. Böylelikle gıdada, içme suyunda, ulaşımda, sağlıkta, eğitimde, emniyette, adalette aklınıza gelecek her alanda normları yukarılara çıkartmış bir Türkiye'yi hep birlikte inşallah inşa etmeye devam edeceğiz." dedi.

Bakan Kirişci, Trabzon Akoluk İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, DSİ'nin güzel eserlerinden biri olan 3,2 milyar liralık tesisin, kente kazandırılan önemli bir yatırım olduğunu söyledi.

Barajlar ve göletlerle ilgili su depolama tesisleri noktasında 2002 yılında 507 tesis varken bugün bu sayının 1704'e çıktığına işaret eden Kirişci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunların içerisinde Yusufeli Barajı 275 metre gövde yüksekliğiyle çift eğrilikli beton kemerli kendi alanında dünyada 5'inci, Türkiye'de en yüksek birinci baraj oldu. 2,13 milyar metreküp su tutuyor. 2002'de 276 barajımız vardı, bu tür tesislerle 992'ye çıktı. 2002'de 133 milyar metreküp su tutuyorduk, şimdi 183 milyar metreküpe çıktı. Biz 2002'de 65 milyonduk, bugün 85 milyonuz. 2002'de ülkemizi ziyaret eden turist sayısı 15 milyondu, şimdi 52 milyona çıktı. 2002'de bu ülkenin tarımsal ihracatı 3,8 milyar dolardı, şimdi 30 milyar dolara geldi. Arazi toplulaştırmada sadece 450 bin dekardı. Şu anda 68 milyon dekara arazi toplulaştırmasını çıkardık. 2 milyar metreküptü içme suyu, şu anda 5 milyar metreküpe çıktı. Bunlar durup dururken olmadı. Başkalarının hayal edemediği bu yatırımları 21 yıllık sürede gerçekleştirmiş olduk. Tarımsal sulamada 2,1 milyon hektardı. Şu anda 7 milyon hektara çıktı."

Kirişci, Türkiye'de sulanmayan alan bırakmayacaklarını ve yatırımların istikrarla yapılacağını vurgulayarak, "İstikrarı bozucu hiçbir girişime fırsat vermemeliyiz. Dünyanın istikrarı da güveni de tıpkı Türkiye'nin istikrarı ve güveni gibi AK Parti'nin ve başımızdaki Cumhurbaşkanımızın 14 Mayıs'taki durumuna bağlı. Bu seçim bu manada önemli bir seçim. Bu ülke 2023'te başlayan yeni yüzyılda Allah'ın izniyle bu tür tesislerin çok daha fazlasını elde edecek. Böylelikle gıdada, içme suyunda, ulaşımda, sağlıkta, eğitimde, emniyette, adalette aklınıza gelecek her alanda normları yukarılara çıkartmış bir Türkiye'yi hep birlikte inşallah inşa etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

- "Bizim işimiz sadece memleketimize hizmet etmek"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da Türkiye'nin 20 yıldır çok büyük işler yaptığını belirterek, bu işler sayesinde artık önündeki 50 yılı planlar hale geldiğini söyledi.

Tesisler sayesinde bölgede tarım ve hayvancılıkta da önemli gelişmeler olacağının altını çizen Karaismailoğlu, bölgeyi yakından ilgilendiren Zigana Tüneli'nin de 3 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacağını hatırlatarak, "Türkiye Cumhuriyeti tarihine altın harflerle yazılacak bu mega projeyi de inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şehrimize, ülkemize kazandıracağız." dedi.

Karaismailoğlu, 20 yılda hayal edilemeyen pek çok şeyi vatandaşın hizmetine sunduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"İnşallah hedeflerimiz büyük. Bizim işimiz sadece memleketimize hizmet etmek. Yarın Türkiye tarihi için önemli günlerden biri. Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'mızı Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde memleketimize, ülkemize kazandıracağız. Bu da ülkemizin geleceği ve bu yatırımların bölgelerimizin, şehirlerimizin gelişmesi açısından çok önemli. Hem Trabzon'a hem Karadeniz'e demir yolu hızlı tren hatlarımızı da kazandırmak için planlamalarımızı yaptık. Önümüzdeki günler hem Türkiye yüzyılı hem de Trabzon yüzyılı olacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."



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