KOSGEB desteğiyle adım attığı tekstil sektöründe 17 kişiyi istihdam ediyor

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TRABZON (AA) - ENES SANSAR - Trabzonlu girişimci Asiye Yazıcı, 5 yıl önce adım attığı tekstil sektöründe 17 kişiyi istihdam ediyor.

İlgi duyduğu, kendini geliştirmek için çeşitli kurslara katılarak sertifikalar aldığı dikişi mesleğe dönüştürmeye karar veren bir çocuk annesi Yazıcı (58), 5 yıl önce Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına (KOSGEB) başvurdu.

Aldığı makine desteğiyle tekstil atölyesi açan Yazıcı'nın ürettiği kadın kıyafetleri, Arsin Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir firma üzerinden 3 ülkeye gönderiliyor.

Asiye Yazıcı, AA muhabirine, sermayesi olmadığı için KOSGEB'e başvurduğunu, 2018 yılında 50 bin lira hibe destek aldığını söyledi.

İşe başlarken çok fazla tepki aldığını, çevresindekilerin "Yapamazsın, olmaz, zarar edersin" dediğini belirten Yazıcı, "Fakat o şekilde bir şey olmadı, aksine gittikçe yükseldim, işlerim daha iyi oldu." dedi.

Yazıcı, pantolon, gömlek ve takım elbise diktiklerini, ihtiyaç olduğunda okul kıyafetleri de hazırladıklarını ifade etti.

Atölyede işe 3 kişi olarak başladıklarını anlatan Yazıcı, "Sonra işimiz ihracata yöneldiği için 3 kişi yeterli olmadı. Talebe cevap verebilmek için git gide performansımızı artırdık, makine sayımızı artırdık. Şu anda 4'ü İŞKUR üzerinden olmak üzere 17 kişi istihdam ediyoruz." diye konuştu.

- "Kim hangi işi seviyorsa onu yapsın"

Yazıcı, Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde bir firmayla çalıştıklarını, bu firmanın, ürünlerini Almanya, Hollanda ve Avustralya'ya sattığını söyledi.

Gençlere ve kadın girişimcilere sevdikleri işi yapmalarını tavsiye eden Yazıcı, "Hedefim ürettiğimi satabilmek. O noktaya gelmek istiyorum. Kendi ürettiğimi kendim satma noktasına gelene kadar bu işte devam edeceğiz. Kim hangi işi seviyorsa onu yapsın. Çünkü başarının yüzde 90'ı sevmek." dedi.

İş yeri çalışanlarından Dilek Sancar da kız meslek lisesi mezunu olduğunu, 25 yıldır tekstil sektöründe çalıştığını dile getirdi.

Asiye Yazıcı ile 2,5 yıldır çalıştıklarını belirten Sancar, "Çok memnunum ben, Allah yolunu açık etsin inşallah uzun yıllar devam ederiz beraber." ifadesini kullandı.

Fatma Kadın da çok güzel bir ortamda çalıştıklarını, aile ekonomilerine katkı sağladıklarını söyledi.





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