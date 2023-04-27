Trabzonspor, dış sahada galibiyet özlemine son vermeye çalışacak

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TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 29 Nisan Cumartesi günü Arabam.com Konyaspor ile yapacağı karşılaşmayla deplasmandaki galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak.



En son 1 Ekim'de Yukatel Kayserispor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 8 dış saha maçında 6 mağlubiyet, 2 beraberlik yaşadı.



Karadeniz ekibi, bu süreçte VavaCars Fatih Karagümrük'e 4-1, Corendon Alanyaspor'a 5-0, Atakaş Hatayspor ve Galatasaray'a 2-1, Kasımpaşa'ya 2-0, Demir Grup Sivasspor'a 4-1 kaybetti. Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş ile 2-2, MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.



Trabzonspor, Arabam.com Konyaspor maçında 210 gün sonra dış sahada galibiyet elde etmenin mücadelesini verecek.

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