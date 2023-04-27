Trabzon'da bebek arabasında doğum yapan kedi ve yavruları sahiplendirildi

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TRABZON (AA) - Akçaabat ilçesinde bebek arabasında doğum yapan kedi ve yavruları sahiplendirildi.

İlçenin Yaylacık Mahallesi'nde bir apartman koridorunda bırakılan bebek arabasında doğum yapan kedinin 3 yavrusu oldu.

Kedi ve yavrularını fark eden ev sahipleri, durumu Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Akçaabat İtfaiye Grup Amirliğine bildirdi.

Apartmana gelen itfaiye personeli, bulundukları yerden alıp amirliğe getirdikleri kedilerin sahiplendirilmesi için Trabzon Hayvan Koruma Derneği ile iletişime geçti.

Kedi ve yavruları, bakımları için gönüllü olan hayvansever vatandaşa teslim edildi.



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