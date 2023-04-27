Trabzonspor'dan sözleşmesi feshedilen Peres'e plaket

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TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, sözleşmesini feshettiği Brezilyalı sağ bek oyuncusu Bruno Peres'e teşekkür plaketi verdi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, takıma 2020-2021 sezonunda katılan Bruno Peres'e karşılıklı sonlandırılan sözleşmesinin ardından teşekkür plaketi verildiği belirtildi.

Brezilyalı futbolcuya plaketi asbaşkan Zeyyat Kafkas'ın takdim ettiği kaydedildi.

Kafkas'ın, plaket takdiminin ardından Bruno Peres’e takıma verdiği emeklerden ötürü teşekkürlerini ilettiği de aktarıldı.

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