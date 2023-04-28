Trabzon'da 93 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlünün de olduğu 10 kişi yakalandı

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TRABZON (AA) - Trabzon'da, çeşitli suçlardan aranan ve aralarında, hakkında 93 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün de bulunduğu 10 kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Şube Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık", "hükümlü ve tutuklunun kaçması" ve "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından hakkın da 93 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. yakalandı.

Gözaltındaki hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Ayrıca, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Motosikletli Polis Timleri, Havalimanı Şube Müdürlüğü ve Araklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda, haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı olan S.D. M.A, İ.Z, F.K, A.Ş, M.U, A.S, K.Y ve Y.Y yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından şahıslar, cezaevine gönderildi.

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