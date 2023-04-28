Trabzon'da "Tiyatro Festivali" düzenlenecek

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TRABZON (AA) - Trabzon'da 2. kez tiyatro festivali gerçekleştirilecek.

Trabzon Tiyatrolar Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, bu yıl 2'ncisi düzenlenecek olan festivalin 30 Nisan'da başlayıp 7 Mayıs'a kadar devam edeceği belirtildi.

Festivalde 8 oyunun tiyatro severlerin beğenisine sunulacağı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Festival tiyatrolarının oyuncu ve teknik kadrolarıyla birlikte katılım sağlayacakları festival açılışı Atapark Rubenis AVM'de gerçekleştirilecektir. Açılışta Grup Eskimolar konser verecek. Açılış konuşmaları ve plaket töreninin ardından ilk oyun saat 20.00'de Tufan Ünlü Sahnesinde oynanacaktır. Tiyatro Zinos 'Tuvaldeki Kadınlar', Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu 'Radyo-Yu Hümayun', Akçaabat Belediye Tiyatrosu 'Entrikalı Dolap Komedyası', Tiyatro 0D10 'Depo', Gugulumdakiler Tiyatrosu 'Şekspir'in Suçu Ne', Tiyatro Panki 'Dağ Evi', Trabzon Şehir Tiyatrosu 'Dilek Ağacı', Bulancak Sanat Tiyatrosu 'Açık Denizde' oyunuyla katılım sağlıyorlar."





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