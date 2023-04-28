Trabzon'da fuhuş operasyonunda 1 kişi yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - Trabzon'da düzenlenen fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu bir kadın gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında, Ortahisar ilçesinde bir ikamete operasyon düzenlendi.



Operasyonda, yabancı uyruklu bir kadın gözaltına alındı.

Zührevi hastalıklar taşıyıp taşımadığının belirlenmesi için hastaneye sevk edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edilecek.





﻿

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.