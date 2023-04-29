Trabzon ve Gümüşhane'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

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TRABZON (AA) - Trabzon ve Gümüşhane'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi.

Akçaabat ilçesine bağlı 1800 rakımlı Kayabaşı Yaylası ve Trabzon-Gümüşhane arasında yer alan Zigana Dağı'nda, dün akşam saatlerinde başlayan sağanak hava sıcaklığının düşmesiyle kara dönüştü.

Kayabaşı Yaylası ve Zigana Dağı'nın bazı kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü.



Kar nedeniyle araçların trafikte ilerlemekte zorlandığı görüldü. Karayolları ekipleri bölgede kar temizleme çalışması başlattı.

Gümüşhane'de de sağanak sonrası yüksek kesimlerde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Yağış dolayısıyla zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşandı.



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