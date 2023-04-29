Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Trabzon'da konuştu:

TRABZON (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti kadroları çok güzel şeyler yaptı. AK Parti'nin kadına verdiği değerin en güzel örneği Meclisteki milletvekili sayısı." dedi.

Trabzon'da, Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi'nin açılışında konuşan Karaismailoğlu, bu tür tesislerin şehirleri daha da yaşanabilir hale getirdiğini belirtti.

Kadınların iş hayatındaki engellerin her birini ortadan kaldırmak, daha güzel günler, daha rahat koşullara ulaşması için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Karaismailoğlu, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti kadroları çok güzel şeyler yaptı. AK Parti'nin kadına verdiği değerin en güzel örneği Meclisteki milletvekili sayısı." ifadelerini kullandı.

Özellikle AK Parti hükümetleri döneminde Trabzon'da çok büyük işler yapıldığını aktaran Karaismailoğlu, "Tabii ki yeterli değil. Çünkü biz Trabzon'uz büyük düşünmek zorundayız. O yüzden hem yaptıklarımız, devam eden işlerimiz hem de vizyon olarak ortaya koyduğumuz projeleri yaptığımızda Trabzon'a çok daha büyük değer katmış olacağız. Yeni iş alanları, istihdam alanları üreteceğiz. Trabzonlu kardeşlerimizle kadın çalışanlarımızla inşallah hem Trabzon hem Türkiye için emek vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Son 20 yıldır dünyanın en büyük mühendislik projelerini gerçekleştiren Türkiye'de kadın mühendis adaylarına da çok büyük ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnşallah onlarla birlikte Türkiye'deki önemli projelerimizi bitireceğiz. Trabzon için büyük hedeflerimiz var. İnşallah vizyon projelerimizde Trabzon Güney Çevre Yolu'ndan, Trabzon Havalimanı'ndan raylı sistemlere kadar inşallah bitirip Trabzon'a kazandıracağız. Pazartesi günü Akçaabat Mersin'de, Trabzon Güney Çevre Yolu'nun temelini atacağız. Yıllardır beklenen, özlenen ve Trabzon'un çok yakından ihtiyacı olan mega projeyi inşallah Trabzon'a kazandırmak AK Parti hükümetlerine nasip olacak. Çarşamba günü Sayın Cumhurbaşkanı'mızı Trabzon'da ağırlayacağız. Dünyanın en büyük mega projelerinden biri olan Zigana Tüneli'ni bütün Türkiye'ye, dünyaya tanıtacağız. Bu kadar büyük bir mühendislik eserinin tamamen yerli milli mühendislerimizle çalışarak üreterek ve büyük sayılı projeler arasına koyarak inşallah açılışını yapacağız. 14,5 kilometreyle Avrupa'nın en uzun tünelini bitirdik. İnşallah gururla yüzyıllar boyu Trabzon'a hizmet edecek."

Karaismailoğlu, açılışı gerçekleşen Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi'nin, Trabzon'un kültürü ve sosyal hayatına da çok büyük katkılar sunacağını söyledi.

Seçimlerde vatandaşlardan destek isteyen Karaismailoğlu, "14 Mayıs'ta bizlere vereceğiniz büyük destekle Trabzon'un gelişmesi yönündeki bütün çabalarımızı daha da artıracağız. İnşallah şehrimiz büyüyecek, Türkiye büyüyecek. Türkiye'nin ekonomik olarak dünyanın 10 ekonomisi arasına girmesi için Trabzon'un daha büyümesi gerekiyor. Onun için hep birlikte elbirliğiyle çalışacağız." şeklinde konuştu.





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