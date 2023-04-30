Resimle makromeyi birleştirerek milyonlarca düğümden oluşan eserler yapıyor

TRABZON (AA) - DUYGU AVUNDUK - İstanbul Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Hamdi Ünal, makrome ipiyle milyonlarca düğüm atarak horon oynayan ve müzik aleti çalan insan figürlerinden oluşan eserler üretti.

Ünal, bir yıldır hazırlandığı ve "Horon" ismini verdiği, renkli makrome iplerinden ürettiği 11 eserin yer aldığı sergiyi İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sundu.

Horon oynayan tekli, üçlü ve beşerli insan figürlerini makrome iplerini düğümleyerek eserlerine aktaran Ünal, zurna, kemençe ve tulum çalan figürlere de yer verdi.

Ünal, AA muhabirine, yurt içinde ve dışında 20 yıldır halı tasarımları ve üretimi üzerine sergiler açtığını ancak bir süre önce tekstil malzemeleriyle resimsel anlatımları birleştirmeye karar verdiğini söyledi.

Özellikle Karadeniz Bölgesi için horonun önemine işaret eden Ünal, "Horon bir coşkudur. Ben de horonu esas alarak 'iplikleri düğümleyerek resim yapma' üst başlığı altında horonla ilgili birtakım çalışmalar yaptım. Makrome üzerine düğümlerle resim yapmak Türkiye'de bir ilktir ve benim için de çok önemlidir." dedi.

Ünal, makromede uyguladığı düğüm tekniğinin Asur ve Babillere kadar uzandığını ifade ederek, "Makrome, merasim giysilerinde dekoratif unsuru olarak kullanılmış, son günlerde de bir şeyi asmak, taşımak için kullanılan tarzdır. Ben de makromeyi resimde kullandım. Sergide yer alan çalışmalarımı son bir yılda yaptım. Her çalışmaya göre zorluk derecesi değişiyor. Zemini tek renk yapıyorsanız ya da alışılagelmiş bir düğüm şekli kullanıyorsanız kolay ama kompozisyon detaylıysa o zaman çok daha vakit alıyor." diye konuştu.

Eserlerinin her birini 15 gün ile 2 ay arasında değişen sürelerde yaptığını dile getiren Ünal, "İpi, desene göre renklendirerek kullandık. Figürlerin olduğu yerlerde renkli ipleri kullanarak diğer ipliği saklamak... Diğeri de batik dediğimiz tekniği kullanarak birtakım sonuçlara gittik. Burada 11 tane fiili iş var, bunun yanı sıra mevcut işlerden çıkan eserleri de bilgisayar ortamında renklendirerek burada çerçevelerde sergiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ünal, en fazla horon oynayan beşli insan figürüne emek harcadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Çünkü burada beşli figür anlayışı var. Figürlerin hareketleri, yönleri, dinamizmi farklı, özellikle figürlerin kompozisyon mantığı içerisinde ortaya çıkması için zemin ile figür arasında bir farklılık oluşturmasını istedim çünkü zemini oluşturan renklerin çift renk olması gerekiyor. Bu eseri iki ayda tamamladım. Makrome ipliği genellikle beyaz pamuk ipliktir ancak ben bunu istediğimiz renklere göre kimyasal boya ile boyayarak renk verdim."

- "Her ilmek ve eylemde mutlaka bir amaç var"

Resim yaparken genellikle yağlı boya, kurşun kalem ve benzeri malzemelerin kullanıldığını belirten Ünal, "Oysa ben burada kompozisyonu kurarken makrome dediğimiz teknikle resim yaptım. Makrome, benim için amaç değil araçtı." dedi.

Ünal, çalışmalarda el ve duygu bütünlüğünün olduğunu dile getirerek, "Her ilmek ve eylemde mutlaka bir amaç var. Dolayısıyla burada gördüğünüz gibi ipliklerin düğümleniş biçiminde iki temel unsur var. Bir tanesi içerde gezinen düz iplik, bir de dışarıda bu etkiyi, spiral yapıyı veren örmede kullandığımız ipliklerdir. İlmek bazında düşünürsek milyonlarca ilmek var. Dolayısıyla bu çalışma da son derece emek ve sabır isteyen bir çalışmadır. 3 Mayıs'a kadar Trabzon'da açık kalacak sergimizi yurt içi ve dışında geliştirmek istiyorum." diye konuştu.

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