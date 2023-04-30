Ünye-Akkuş-Niksar Yolu Temel Atma Töreni yapıldı

ORDU (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "İnşallah Doğu Karadeniz bundan sonra bambaşka olacak. Yatırımlarıyla hizmetleriyle Türkiye'nin rekabet edebilirliğinde çok daha üst seviyelere gelecek." dedi.

Bakan Özer, Ünye-Akkuş-Niksar Yolu Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, Samsun, Ordu ve Trabzon'un artık el ele büyüyeceğini söyledi.

Bakan Mehmet Muş'un Samsun, kendisinin Ordu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun ise Trabzon milletvekili adayı olduğunu anımsatan Özer, şöyle devam etti:

"İnşallah Doğu Karadeniz bundan sonra bambaşka olacak.Yatırımlarıyla hizmetleriyle Türkiye'nin rekabet edebilirliğinde çok daha üst seviyelere gelecek. Hepinizin malumu Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde son 21 yıl bir başka hikaye yazılıyor. Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan altyapıya, enerjiye savunma sanayine kadar her alanda vatandaşlarımızın 50-60 yıl gecikmeyle her türlü hizmete kavuştuğu bir döneme tekabül ediyor."

Milli Eğitim Bakanı olarak eğitimde yapılanların ayrıntılarını bildiğine işaret eden Özer, "70 yıllık gecikmeyle bu ülkenin evlatlarının eğitimle nasıl buluştuğunu, o başörtüsü yasakları gibi, katsayı uygulamaları gibi antidemokratik uygulamaların nasıl kaldırıldığını bizzat biliyorum. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yola devam edeceğiz ve gür bir sesle bu Türkiye Yüzyılı hikayesine Ordu bambaşka katkılar yapacak." diye konuştu.

Bakan Özer, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na da teşekkür ederek, "Böylesine kritik bir projeyi sadece Ordu'nun Tokat'a değil, Akdeniz'e bağlanmasını, nefes borusunu açan bir yolu hızlı bir şekilde hizmete alacağı için yine siz değerli hemşehrilerim adına da en içten şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

- "Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde pek çok şey hayalden gerçeğe dönüşüyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu da Türkiye'de eser ve hizmet fırtınasının artarak devam ettiğini söyledi.

Bunun da son 21 yıldır devam ettiğini anlatan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın güçlü liderliğinde artık Türkiye'de hayal edilen pek çok şey hayalden gerçeğe dönüşüyor. O yüzden yapacaklarımız belli, çok çalışacağız. Sonuçta kim kazanacak, milletimiz kazanacak, Türkiye kazanacak. Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde büyük Türkiye ve dünyanın gelişmiş 10 ekonomisi arasına girmiş Türkiye için koşmaya devam edeceğiz."

Karaismailoğlu, Ordu'ya yapılan yatırımlarla ilgili de bilgilendirmede bulunarak, "Sadece Ulaştırma Bakanlığı Ordu'da tam 45 milyar liralık yatırım yaptı. Şu anda da sadece Karayolları Genel Müdürlüğü Ordu genelinde tam 20 projede, maliyeti 20 milyar lira olan projelerimizde yoğun bir çalışma gösteriyoruz. Sadece Ordu çevre yolunda tam 24 kilometrelik yolumuzun 9,5 kilometresi tünel." şeklinde konuştu.

Devam eden çalışmaları kısa sürede bitireceklerine dikkati çeken Karaismailoğlu, sonucunda Ordu'nun, Ordu ile birlikte Türkiye'nin büyüyeceğini ifade etti.

Karaismailoğlu, Türkiye genelinde 2002 yılı öncesi toplam tünel uzunluğunun 50 kilometre olduğunu aktararak, "Şu anda tam 720 kilometre tünel şu an işletmede Türkiye genelinde. 220 kilometrelik tünel inşaatı da devam ediyor. 2002 yılında Ordu'da sadece 200 metre uzunluğunda tünel vardı, şu anda tam 45 bin metre tünel var değerli arkadaşlar. Yani eski Türkiye ile yeni Türkiye arasındaki farkı gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bu 21 yıllık istikrar sürecinin artarak devam etmesi gerekiyor"

Bakan Karaismailoğlu, 2002 yılında AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye'de bir zihniyet devrimi olduğunu kaydederek, "Yani artık milleti için çalışan hükümetler iktidara gelmiştir. O yüzden bu istikrar sürecinin bozulmadan devam etmesi gerekiyor." dedi.

Huzur ve güvenin önemine vurgu yapan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Terörden çok çektik, değerli arkadaşlar. Terörle bizi meşgul ettiler. Biz bu yatırımlara bakamadık. Ama Cumhurbaşkanı'mızın güçlü liderliği, Cumhur İttifakı'nın güçlü liderliği sayesinde Türkiye terör belasını başından def etmiştir. Ama bakıyoruz Türkiye düşmanları, Türkiye'nin önüne taş koymak isteyenlerin hepsi karşımızdaki ittifakta birleşmişler. Ordulular buna müsaade etmeyecek tabii ki. Biz bu yatırımları Ordu'nun, Tokat'ın gelişmesi, önündeki bütün engelleri ortadan kaldıracağımız konuların projelerini konuşabilmemiz için bugün olduğu gibi huzur ve güven ortamı olması lazım. O yüzden biz geri dönemeyiz. Tekrar bedel ödeyemeyiz."

Karaismailoğlu, 21 yıllık istikrar sürecinin artarak devam etmesi gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakın 29 bin kilometre yol yaptık. Yaptık da ne oldu? Türkiye kazandı, milletimiz kazandı. Yaptığımız bu yatırımlar sayesinde her yıl tam 1 milyar litre akaryakıttan tasarruf sağlıyoruz. Tam 7 milyar saat zamandan tasarruf sağlıyoruz. Hadi hepsini bir tarafa bırakın değerli arkadaşlar, bu yaptığımız yollar sayesinde trafik kazaları tam yüzde 82 oranında azaldı. Her yıl tam 13 bin 100 vatandaşımızın canını kurtarıyoruz bu kaliteli, güvenli, konforlu yollar sayesinde."

Ülkenin geleceği için hedefler koyduklarını dile getiren Karaismailoğlu, "Dünyanın lider ekonomisi diyoruz. 1 trilyon dolarlık ihracat hedefinden bahsediyoruz. O yüzden bu istikrar sürecini kararlı şekilde devam ettirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Karaismailoğlu, Ünye-Akkuş-Niksar İl Yolu'nun 94 kilometre uzunluğunda olduğuna işaret ederek, "Biz başladığımız işi anında bitiririz, hiç sorun yok. Ayrıca bu yolun Niksar'dan Tokat arasında da çok büyük ummalı çalışma var. Orası da inşallah en kısa zamanda bitecek, burayı artık direkt Karadeniz'e bağlayacağız." dedi.

Türkiye'nin artık büyük düşündüğünü vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Büyük düşünmek zorunda. Biz Türkiye'yiz. Yıllardır esamesi okunmayan bir Türkiye'den artık dünyanın neresinde bir olay varsa neresinde bir sorun varsa danışılan ve Türkiye'nin görüşü aranılan bir ülke haline geldik. Bunlar kolay olmadı. Bakın Rusya Ukrayna savaşı 1 yılı aşkın süredir dönüşüyor. Burada barış gelecekse de Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde olacak. Savaşan devletlerle görüşen tek lider dünyada Sayın Cumhurbaşkanımız."

Bakan Karaismailoğlu, 14 Mayıs'ın büyük bir fırsat olduğuna da dikkati çekerek, "Önümüzü daha da açacaktır bu iş." dedi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nun da konuşmalarının ardından Ünye-Akkuş-Niksar İl Yolu'nun temeli atıldı.



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