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Trabzonspor'un Slovak oyuncusu Marek Hamsik gelecekten umutlu:

AA

Trabzonspor'un Slovak oyuncusu Marek Hamsik gelecekten umutlu:

TRABZON (AA) - Trabzonspor'un Slovak oyuncusu Marek Hamsik, takım olarak kötü günleri geride bıraktıklarını ve gelecek için umutlu olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takımın antrenmanı öncesi Marek Hamsik, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bordo-mavili takımın Slovak oyuncusu, kulüp fotoğrafçısı Alaattin Kazancı'nın vefat haberini aldıklarını belirterek, kendisini çok sevdiklerini, zor günlerde ailesinin yanında olduklarını kaydetti.

Uzun bir aradan sonra ilk 11'de forma giymesinin kendisi için çok güzel olduğunu ve gelecekteki durumunu düşünmediğini ifade eden Hamsik, "Çok eğlendim bu maçta. Sahada olmanın tadını çıkarmaya çalıştım. Önümüzdeki kalan 7 haftayı düşünüyorum. Trabzonspor formasıyla elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Sezon sonunda ailemle tatilde olacağız ama şu anda tek düşüncemiz önümüzdeki 7 maç." dedi.

Hamsik, Trabzonspor'da geçirdiği 2 yılın çok özel olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İlk şampiyonluğumu burada yaşadım. Napoli'ye takım, şehir olarak çok benzeyen, kariyerimde özel anlam taşıyan bir yer burası. Bu sene işler istediğimiz gibi gitmedi. Ne hoca, ne futbolcular, hiç kimse mutlu değil bu durumdan. 35 yaşındayım, her gün daha fazla çalışıyorum. Daha iyi insan, daha iyi futbolcu olmak ve kulübe hizmet ederek daha iyi olması için çabalıyorum. Hoca değişimi, büyük değişimler yaşadık. Herhangi bir takımda bu değişimler sonrası kolay değildir. Biz de muzdarip olduk bu durumdan. Yeni hoca, yeni hedefler var. Bizim yapacağımız şey, geleceği inşa etmek için daha çok çalışmak."

Hamsik, Trabzonspor'un efsaneleri arasında sayılmasına ilişkin bir soruya, "Eğer 2 yıllık süreçte bunu başarabildiysem, efsaneler arasında yer almak benim için büyük mutluluk olur. Benim Hamsik Futbol Akademim var. 400 genç oyuncu futbol oynamaya devam ediyor. Futbol sonrası işim bu olabilir. Benim de bütün hayatım bir yolculuk üzerine geçti. Bu yolculuk futboldan bir şey öğrenmeye yönelikti. Onlara bilgimi, duygumu, bakış açımı, kendi öğrendiklerimi katabilmeyi düşünüyorum." yanıtını verdi.


- "Üç kez hoca değişti"

Sezon başından itibaren belli sıkıntılar yaşadığını dile getiren Hamsik, şöyle devam etti:

"Yaşanan sorunlarla alakalı, öncelikle Şampiyonlar Ligi hedefinden bahsedebiliriz. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak önemliydi. En büyük isteklerinden biriydi. Ekonomik katkısı olacaktı. Süper Kupa'yı kazanarak sezona başladık. İlk haftalar iyi durumdaydık. Sonra yoğun maç periyodu, 3 günde bir maç oldu. Antrenmanlara fazla vaktiniz kalmıyor. Maçlar oynayıp, istediğiniz sonuçları elde edemediğinizde, daha zor döneme giriliyor. Hoca değişimleri, taktiksel değişim oldu. Üç kez hoca değişti. Hiçbir takım için bu durum kolay değil. Şu anda takım stabil hale geldi. Yeni bir başkanımız, uzun yıllar kontratı olan bir hocamız var. Son 2 haftadır futbola yönelik yeni bir bakış açısı var. Artık Trabzonspor'un önü daha açık. İyi bir geleceğe sahip olmak istiyoruz."

İki oğlunun da yetenekli oyuncular olduğunu belirten Hamsik, "Ancak daha 11-13 yaşındalar. Gelişim için zamanları var. Eğer bir gün Trabzonspor'da oynama fırsatı elde ederlerse dünyanın en mutlu babası olurum." dedi.

Hamsik, kendisini gelecekte hoca olarak gördüğünü ifade ederek, "Altyapı mı, A takımda mı olur? Teknik direktör mü, yardımcı mı olur? Ona yanıt vermek kolay değil. Öğrenmem gerekiyor, bir serüveni tamamlamak gerekiyor. Uzun süre sonra yanıtlanabilecek bir soru. Şu anda futbola odaklanmış durumdayım. Kontratım devam ediyor. Herhangi bir görüşmemiz olmadı. Önemli olan görüşme değil, Trabzonspor'un daha iyi yerde olabilmesi." ifadesini kullandı.

Hamsik, Napoli'nin 33 yıl sonra şampiyon olacak olmasının kendisini mutlu ettiğini anlatarak, "Geçmişte zor dönem yaşadı. Belki şampiyonluk sonrası şehirde aylar sürecek kutlamalar olur. Ben Trabzonspor'da da antrenman ve maçlar oynayacağım için orada bulunmam çok mümkün görünmüyor." diye konuştu.

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