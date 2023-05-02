Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

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TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü ile 8 Mayıs Pazartesi günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmana sakatlıkları süren Denswil, Yusuf Yazıcı ve Naci Ünüvar katılmadı. Dorukhan Toköz, Visca ve Abdülkadir Ömür de fizyoterapist eşliğinde bireysel antrenman gerçekleştirdi.

Bordo-mavili oyuncular antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı. Teknik direktör Bjelica, taktik çalışmada oyuncuları orta alanda toplayarak uyarılarda bulundu.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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