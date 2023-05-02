DKİB Trabzon'un gelişmesi için taleplerini sıraladı

TRABZON (AA) - Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Hamdi Gürdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Trabzon'da düzenleyeceği miting öncesi şehir ve bölgeyle ilgili taleplerini dile getirdi.

DKİB'de basın toplantısı düzenleyen Gürdoğan, Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi'nin bölge için önemli bir yatırım olduğunu ancak Resmi Gazete'de 2019'da yayınlanmasına rağmen o tarihten itibaren kağıt üzerinde kaldığını söyledi.



Gürdoğan, Trabzon'da sanayici yatırımcıların yatırım yapacak arsa bulamadığını, yüksek katma değerli yatırımlar için başka illere göç etmek zorunda bırakıldığını savundu.

Trabzon'un Yatırım Teşvik Mevzuatında gelişmiş iller arasında yatırım açısından cazip olması için 5. veya 6. bölge destekleri kapsamına alınmasını isteyen Gürdoğan, Güney Çevre Yolu'nun da Giresun il sınırı bitiminden başlayıp Rize il sınırı başlangıcı olan Of ilçe sınırlarını kapsayacak şekilde planlanmasını, Güney Çevre Yolu'nun organize sanayi bölgeleri yakınından geçmesini ve bu yolun ileride yapılmasını istedikleri Samsun-Sarp hızlı tren hattıyla aynı paralelde olmasını talep etti.

Basın toplantısına DKİB yönetim kurulu üyeleri ve iş adamları da katıldı.



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